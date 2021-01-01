تتخطي أسعار سيارات "رينو" 680 ألف جنيه في مصر!



رينو رينو

منذ ارتفاع سعر الدولار في الحادي والعشرين من شهر مارس الماضي، شهدت طرازات العلامة الفرنسية "رينو" المتاحة في السوق المصري زيادات سعرية متتالية بدأت في أبريل بقيمة 55 ألف جنيه، ومن ثم جاءت الزيادة الثانية خلال شهر مايو وأعقبتها الزيادة الثالثة خلال يونيو ، ولم تعلن الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM (الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية)، عن أي زيادات خلال الشهور الأربعة المتتالية حتي بداية شهر نوفمبر الحالي!!.. فقد كشفت عن زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 74 إلى 141 ألف جنيه لتكون بذلك الزيادة الرابعة منذ ارتفاع سعر الدولار والخامسة منذ بداية العام.



رينو لوجان



في شهر يونيو الماضي تراوحت أسعار موديل 2022 من "رينو لوجان" ما بين 265 ألف إلى 295 ألف جنيه، ومع بداية شهر نوفمبر الحالي حصلت على زيادة سعرية بقيمة 74 ألف جنيه على جميع الفئات، حتي أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:

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??سعر الفئة الأولى 339,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 349,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 359,000 جنيه??سعر الفئة الرابعة 369,000 جنيهتنطلق لوجان بإصدارين من المحركات كليهما سعته 1.6 لترًا؛ المحرك الأول 8 صباب قادر على توليد قوة 90 حصان وأقصى عزم دوران 131 نيوتن متر، وهو المحرك الخاص بالإصدارات ذات ناقل الحركة اليدوي لكل من Vision و Dynamic، أما المحرك الثاني فهو 16 صباب قادر على توليد قوة 110 حصان وأقصى عزم دوران 148 نيوتن متر، وهو الخاص بالإصدارات الأوتوماتيك الأربعة.رينو سانديروارتفع سعر الفئة الوحيدة المتاحة من "رينو سانديرو" موديل 2022 في السوق المصري من 295 ألف جنيه إلى 369 ألف جنيه، بزيادة قدرها 74 ألف جنيه مع بداية نوفمبر الحالي.تعتمد رينو سانديرو على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر قادر على إنتاج 110 حصان و148 نيوتن متر من عزم الدوران، ويدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في 11.1 ثانية، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.رينو داسترحصلت الفئة الأولى H1 من "رينو داستر" على زيادة قدرها 89 ألف جنيه بينما اختفت الفئة الثانية H2 من قائمة الأسعار، فيما حصلت الفئة الثالثة H3 على زيادة بقيمة 100 ألف جنيه لتصبح الأسعار كالتالي:??سعر الفئة الأولى 444,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 505,000 جنيهتعتمد منظومة القوة على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد 115 حصانًا، ويتصل بناقل حركة تسلسلي CVT.رينو ميجانارتفع سعر موديل 2022 من "رينو ميجان" بقيمة 99 ألف جنيه على الفئة الأولى Vision و110 ألف جنيه على الفئة الثانية Dynamic بينما حصلت الفئة الثالثة Signature على زيادة بقيمة 120 ألف جنيه، وبذلك أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 494,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 545,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 575,000 جنيهأما عن رينو ميجان تيربو Turbo فتراوحت قيمة الزيادة السعرية ما بين 120 إلى 141 ألف جنيه وظهرت الفئة الثانية ((Intense في القائمة الجديدة لشهر نوفمبر لتكون الأسعار كالتالي:??سعر الفئة الأولى 585,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 616,000 جنيه??سعر الفئة الثالثة 626,000 جنيه??سعر الفئة الرابعة 676,000 جنيهتأتي فئات ميجان المختلفة بنوعين من المحركات، الأول محرك تربو سعة 1.3 لتر قادر على إنتاج 150 حصانًا و250 نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، ويدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في 9.5 ثانية، أما الثاني فمحرك سعة 1.6 لتر قادر على إنتاج 115 حصانًا و156 نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل بناقل حركة CVT، ويدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في 11.8 ثانية.رينو كادجارحصلت السيارة "رينو كادجار" موديل 2022 على زيادة بقيمة 134 ألف جنيه على كلا فئتيها حيث بلغ سعر الفئة الأولى خلال الزيادة الأخيرة في يونيو 540 ألف جنيه والفئة الثانية 550 ألف جنيه لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 674,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 684,000 جنيهتعتمد "رينو كادجار" على محرك تربو سعة 1.2 لتر، وهو قادر على إنتاج 130 حصانًا وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر، ويدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ س في 10.1 ثانية، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.رينو ستيب وايبلغ سعر الفئة الأولى من "رينو ستيب واي" موديل 2022 خلال زيادة شهر يونيو الماضي 310 ألف جنيه والفئة الثانية 320 ألف جنيه، ومع زيادة نوفمبر الحالي والتي وصلت قيمتها إلى 79 ألف جنيه على الفئتين أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:??سعر الفئة الأولى 389,000 جنيه??سعر الفئة الثانية 399,000 جنيهتعتمد ستيب واي على محرك بنزين سعته 1.6 لتر قادر على توليد قوة 110 أحصنة وعزم دوران 148 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.