تواصل "سوزوكي" تصدرها مبيعات السيارات المستوردة في مصر من يناير إلي سبتمبر



سوزوكي سوزوكي

تواصل العلامة اليابانية "سوزوكي" تصدرها قائمة سيارات الركوب "الملاكي" المستوردة الأكثر مبيعا في مصر خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر العام الجاري، والتي ارتفعت خلالها المبيعات إلى 13,878 سيارة واستحوذت على النصيب الأكبر من الحصة السوقية بنسبة 18.5% مقابل نفس الفترة العام الماضي فقد بلغت المبيعات خلالها 9,883 سيارة والحصة السوقية 8.9%.. وتأتي "سويفت ديزاير -Swift Dzire" على رأس قائمة الطرازات الأكثر مبيعا للشركة بإجمالي 5,155 سيارة.



وبحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، جاءت العلامة "إم جي MG" في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت نحو 13.6% بعدما باعت 10,160 سيارة، وكانت "MG 5" على رأس مبيعات العلامة الإنجليزية بنحو 4,177 سيارة.



وفي المركز الثالث استحوذت العلامة اليابانية "تويوتا" على حصة سوقية 10.7% بإجمالى مبيعات 8,041 سيارة والتي انخفضت مقابل التسعة شهور الأولى من العام الماضي حيث سجلت خلالها 12,968 سيارة.. وتأتي "كورولا NG" على رأس الطرازات الأكثر مبيعا للشركة بنحو 4,673 سيارة.

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وفى المركز الرابع جاءت "كيا" بحصة سوقية 9.9% مسجلة مبيعات 7.436 سيارة، وكانت "سبورتاج" الجديدة كليًا على رأس مبيعاتها والتي تم طرحها في السوق المصري في النصف الثاني من يوليو الماضي.وتأتي العلامة الكورية "هيونداي" في المركز الخامس محققة مبيعات 6,296 سيارة ومستحوذة على 8.4% من السوق، وتأتي "توسان NX4e" أعلى قائمة طرازات الشركة مبيعا بنحو 2060 سيارة، فيما احتلت "فيات" المركز السادس بحصة سوقية نحو 7.5% مسجلة مبيعات 5,644 سيارة، وتتصدر "تيبو" قائمة سيارات العلامة الإيطالية الأكثر مبيعا.واحتلت العلامة الفرنسية "بيجو" المركز السابع بعدما استحوذت على 5.1% من السوق بمبيعات 3,850 سيارة والتي تراجعت مقابل الشهور التسعة الأولى من العام الماضي حيث بلغت المبيعات خلالها 8,025 سيارة.. ولا تزال السيارة "3008" على رأس مبيعاتها، وفي المركز الثامن تقترب مبيعات "رينو" من شقيقتها الفرنسية والتي بلغت 3,387 سيارة بحصة سوقية 4.5%، وتتصدر "ميجان جراند كوبيه" قائمة طرازاتها الأكثر مبيعا.وفي المراكز التاسعة والعاشرة، تأتي كل من "أوبل" و"سيتروين" على التوالي مستحوذة كلا منهما على حصة سوقية متساوية 3.5% بينما حققت الأولى مبيعات 2,645 سيارة والثانية 2,615 سيارة، وكانت كلا من "أوبل موكا" و"سيتروين C5" على رأس الطرازات الأكثر مبيعا.الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات المستوردة تراجعت بنسبة 32.2% لتبلغ 82,892 سيارة، مقابل 122,267 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الماضي، ولا يزال سوق السيارات المصري يشهد عدة أزمات أدت لتراجع حاد في المبيعات حيث انخفضت مبيعات سيارات الركاب (الملاكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 24% و بلغت المبيعات نحو 117,047 سيارة مقابل 153,867 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.