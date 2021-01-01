يحصل Xbox Cloud Gaming على دقة معززة على Steam Deck و ChromeOS



Xbox Cloud Gaming Xbox Cloud Gaming

من المحتمل أن يتمتع الأشخاص الذين يستخدمون Xbox Cloud Gaming من خلال متصفح على أنظمة ChromeOS و Linux (بما في ذلك Steam Deck) بتجربة محسّنة.



ومن المفترض أن تكون خدمة بث الألعاب متاحة بدقة أعلى على تلك الأنظمة الأساسية، كما يجب أن تعمل بشكل أكثر سلاسة كذلك.



ووفقا لـ Windows Central، إذا كنت تستخدم متصفحًا للوصول إلى Xbox Cloud Gaming على أي جهاز (مثل iOS)، فيجب أن تتمتع بتجربة أكثر اتساقًا.

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إلى جانب Linux و ChromeOS، تعمل ألعاب Xbox Cloud (التي لا تزال في مرحلة تجريبية) على وحدات تحكم Xbox والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وبعض أجهزة التلفزيون الذكية. وتقوم Microsoft و Meta بإحضاره إلى نظارات Meta Quest 2 أيضًا.تحرص شركة مايكروسوفت على تمكين مستخدمي Steam Deck من الوصول إلى Xbox Cloud Gaming. لم تقم بإصدار تطبيق Xbox للنظام (أو Linux) حتى الآن، لكن الشركة نشرت دليلاً من شأنه أن يساعدك في إعداد الخدمة على Steam Deck.