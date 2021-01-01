يحصل Xbox Cloud Gaming على دقة معززة على Steam Deck و ChromeOS

من المحتمل أن يتمتع الأشخاص الذين يستخدمون Xbox Cloud Gaming من خلال متصفح على أنظمة ChromeOS و Linux (بما في ذلك Steam Deck) بتجربة محسّنة.
ومن المفترض أن تكون خدمة بث الألعاب متاحة بدقة أعلى على تلك الأنظمة الأساسية، كما يجب أن تعمل بشكل أكثر سلاسة كذلك.
ووفقا لـ Windows Central، إذا كنت تستخدم متصفحًا للوصول إلى Xbox Cloud Gaming على أي جهاز (مثل iOS)، فيجب أن تتمتع بتجربة أكثر اتساقًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!