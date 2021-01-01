تكشف تسريبات عن مواصفات هاتف Oppo Find X6 Pro



Oppo Find X6 Oppo Find X6

تقدم Oppo للأسواق خلال الفترة القادمة هاتف Oppo Find X6 Pro، ولقد كُشِف عن مواصفات هذا الإصدار في أحدث التسريبات التي انطلقت على شبكة الإنترنت.



أكدت التسريبات على خطط Oppo لدعم Find X6 Pro بثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية، على أن يأتي المستشعر الرئيسي من سوني IMX989 وهو مستشعر بحجم 1 إنش، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويتميز المستشعر الثالث بعدسات telephoto.



من جانب أخر يأتي Find X6 Pro بكاميرة سيلفي مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته الذي يدعم هاتف Find X5 Pro.

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كما تدعم شركة Oppo هاتف Find X6 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 التي تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد من كوالكوم لاحقاً هذا الشهر.أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر إصدار أخر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.وينطلق Find X6 Pro أيضاً بسعة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 W، والشحن السريع بقدرة 100 W، ومن المقرر أن يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 13.