تكشف تسريبات عن مواصفات هاتف Oppo Find X6 Pro

تقدم Oppo للأسواق خلال الفترة القادمة هاتف Oppo Find X6 Pro، ولقد كُشِف عن مواصفات هذا الإصدار في أحدث التسريبات التي انطلقت على شبكة الإنترنت.
أكدت التسريبات على خطط Oppo لدعم Find X6 Pro بثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية، على أن يأتي المستشعر الرئيسي من سوني IMX989 وهو مستشعر بحجم 1 إنش، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويتميز المستشعر الثالث بعدسات telephoto.
من جانب أخر يأتي Find X6 Pro بكاميرة سيلفي مميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، وهو المستشعر ذاته الذي يدعم هاتف Find X5 Pro.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!