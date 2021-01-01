يؤكد تقرير خطط سوني لإجراء تغيير في سلسلة Xperia القادمة في 2023



Xperia Xperia

أوضح تقرير جديد خطط سوني لإجراء تغيير في خط إنتاجها القادم من هواتف Xperia المقرر إطلاقها العام المقبل.



بدأت شركة سوني في العمل على تطوير عدد 5 من الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر صفحة “SumahoDigest” التي إشتهرت بنشر أخبار وتفاصيل حول خطط سوني القادمة، حيث أشارت الصفحة إلى أن سوني تخطط لإطلاق الإصدارات التالية العام المقبل:



Xperia PRO-II

Xperia 10 V

Xperia Ace IV

Xperia 1 V

Xperia 5 V

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هواتف Xperia PRO-II وXperia 1 V وXperia 5 V تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Ace IV بتصميم صغير الحجم على أن يضم رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 1، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 10 V يأتي برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.

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أيضاً من المتوقع أن تقدم سوني للأسواق العالمية إصدار أخر من هواتف Ace الذي إقتصر في السابق على سوق اليابان.كما تشير التسريبات إلى أن سوني ستقدم هواتف Xperia 1 V و 5 V و 10 V في جدولها الزمني المعتاد للكشف عن الإصدارات الجديدة، لذا تكشف سوني رسمياً عن 1 V و 10 V في مايو، بينما ينطلق 5 V في شهر سبتمبر.يذكر أن التسريبات أكدت على أن سوني تستبدل مستشعر البصمة الفعلي في الجيل القادم من هواتف Xperia بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.