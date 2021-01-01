يؤكد تقرير خطط سوني لإجراء تغيير في سلسلة Xperia القادمة في 2023

أوضح تقرير جديد خطط سوني لإجراء تغيير في خط إنتاجها القادم من هواتف Xperia المقرر إطلاقها العام المقبل.
بدأت شركة سوني في العمل على تطوير عدد 5 من الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية، ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر صفحة “SumahoDigest” التي إشتهرت بنشر أخبار وتفاصيل حول خطط سوني القادمة، حيث أشارت الصفحة إلى أن سوني تخطط لإطلاق الإصدارات التالية العام المقبل:
Xperia PRO-II
Xperia 10 V
Xperia Ace IV
Xperia 1 V
Xperia 5 V
من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هواتف Xperia PRO-II وXperia 1 V وXperia 5 V تأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Ace IV بتصميم صغير الحجم على أن يضم رقاقة معالج Snapdragon 4 Gen 1، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Xperia 10 V يأتي برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.
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