يكشف WhatsApp عن ميزة “Communities”بعدد 1024 مشترك في المحادثات الجماعية

أعلن مطوري WhatsApp مؤخراً عن ميزة “Communities” الجديدة في التطبيق، التي ترفع عدد المشتركين في المحادثات الجماعية إلى 1024 مشترك.
تعمل ميزة “Communities” الجديدة في تطبيق الواتس اب على تنظيم المحادثات الجماعية، مع التركيز على المحادثات المستقلة مع إمكانية التبديل بين المحادثات بسلاسة.
ويوضح مطوري الواتس اب إمكانية إنشاء مجموعة Communities للأصدقاء في محيط المستخدم، ومن ثم تقسيم المجموعات الكبيرة إلى مجموعات فردية أصغر.
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