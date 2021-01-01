يكشف WhatsApp عن ميزة “Communities”بعدد 1024 مشترك في المحادثات الجماعية

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صورة الخبر: WhatsApp
WhatsApp

أعلن مطوري WhatsApp مؤخراً عن ميزة “Communities” الجديدة في التطبيق، التي ترفع عدد المشتركين في المحادثات الجماعية إلى 1024 مشترك.

تعمل ميزة “Communities” الجديدة في تطبيق الواتس اب على تنظيم المحادثات الجماعية، مع التركيز على المحادثات المستقلة مع إمكانية التبديل بين المحادثات بسلاسة.

ويوضح مطوري الواتس اب إمكانية إنشاء مجموعة Communities للأصدقاء في محيط المستخدم، ومن ثم تقسيم المجموعات الكبيرة إلى مجموعات فردية أصغر.

أيضاً من المقرر أن تحصل كل مجموعة صغيرة على مجموعة إعلانية يمكن من خلالها للمشرفين مشاركة الأخبار الرئيسية.

ومن المقرر أن يدفع تطبيق WhatsApp التغييرات الجديدة في مجموعة المحادثات التقليدية أو مجموعة “Communities” التي يرتفع فيها عدد مشتركي المحادثات من 512 إلى 1024 شخص، إلا أن مكالمات الفيديو تقتصر على 32 مشترك.

كما يجلب تطبيق الواتس اب ميزة إستطلاعات الرأي في الدردشة، أو إمكانية التصويت في مجموعة الدردشة “Communities”، على أن تتميز بتشفير “end-to-end” لحماية محادثات المستخدمين.

المصدر: بوابه المتميز

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