تحدد Realme يوم 17 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة Realme 10

Realme 10 Realme 10

أكدت شركة Realme بشكل رسمي على موعد حدث Realme 10 الذي ينطلق في 17 من شهر نوفمبر الجاري.



شغلت سلسلة هواتف Realme 10 العديد من التسريبات في الفترة الأخيرة، واليوم تحدد الشركة بشكل رسمي موعد الإعلان الرسمي.



ويكشف الإعلان التشويقي عن التصميم المنحني للشاشة في Realme 10، حيث تشير التوقعات إلى أن اثنان من الإصدارات القادمة من السلسلة تأتي بالتصميم المنحني في الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن يشمل الإعلان هاتفي Realme 10 وRealme 10 Pro 5G، على أن يختلف هذا الإصدار عن Realme 10 4G الذي ينطلق في سوق إندونسيا في 9 من نوفمبر.ولقد رصدت هواتف Realme القادمة في قاعدة بيانات TENAA بنماذج رقم RMX3615 وRMX3663 وأيضاً RMX3687، ومن المتووقع أن تقدم الشركة هاتفي RMX3663 وRMX3687 في السوق الصيني بعناوين Realme 10 5G وRealme 10 Pro+ 5G.المواصفات المتوقعة لهاتفي Realme 10 وRealme 10 Pro Plusتشير التوقعات إلى أن هاتفي Realme 10 و10 Pro Plus بحجم شاشة 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، على أن يأتي هاتف Realme 10 بشاشة LCD، بينما يأتي Realme 10 Pro Plus بشاشة AMOLED منحنية بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.أيضاً تنطلق الهواتف بواجهة Realme UI ونظام تشغيل Android 13، كما يأتي Realme 10 بمعالج ثماني الأنوية بسرعة 2.2GHz، ويأتي 10 Pro Plus بمعالج Dimensity 1080.كما يتميز الهاتفين بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، وسعة بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم Realme 10 تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، ويأتي الإصدار الأعلى بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.ويضم Realme 10 مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم Realme 10 Pro Plus مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.