أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7 و iPhone 12 mini



Google Pixel 7 Google Pixel 7

قامت جوجل بالكشف عن هواتفها الذكية Pixel من الجيل التالى - Pixel 7 وPixel 7 Pro فى حدث أجهزة الشركة، حيث يتميز هاتف Pixel الذكى الجديد بتصميم جديد ومحسّن ويدعى أيضًا أنه يقدم أداءً سلسًا وخاليًا من العيوب.



ويعد Google Pixel 7 Pro هو أغلى هاتف ذكى للشركة، ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 13 ويتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor G2 الجديدة والقوية للشركة، إلى جانب المعالج القوى، يعد الهاتف الذكى أيضًا بتقديم أداء محسن للكاميرا ويأتى مع العديد من ميزات الكاميرا الجديدة، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 12 mini كما يلى:



Google Pixel 7 Pro

الشاشة: 6.7 بوصة.



المعالج: Tensor G2.

نظام التشغيل: Android 13.

الكاميرا الرئيسية: 50M wide cameraو 48MP telephoto lensو 12MP urtlawide camera.

الكاميرا الأمامية: 10.8MP.

مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB.









iPhone 12 mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

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نوع الشاشة: شاشة OLED.دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.المعالج: معالج A14 Bionic.الذاكرة الداخلية: 128GB.نظام التشغيل: iOS (14.x) .البطارية: بقوة 2425 mAh.الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.