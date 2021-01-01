خطوة بخطوة..كيفية إنشاء مجموعة جديدة لمكالمات Google Meet..



Google Meet Google Meet

يوفر Google Meet الوصول إلى مؤتمرات الفيديو عالية الجودة، حيث يمكن لأي شخص لديه حساب Google إعداد اجتماع عبر الإنترنت مع ما يصل إلى 100 مشارك لمدة 60 دقيقة كحد أقصى، وفي وقت سابق من هذا العام ، أعلنت Google عن دمج ميزات Meet في تطبيق Duo ، مما سيساعد المستخدمين بسهولة جدولة مؤتمرات الفيديو ومكالمات الفيديو مع فرد أو مجموعة.



وأدى دمج Duo و Google Meet إلى إنشاء نظام أساسي واحد للاتصال عبر الفيديو عبر حسابات Google وهو متاح للجميع دون أي تكلفة، ومع ذلك ، قد تكون هناك أوقات تحتاج فيها إلى الاتصال بسرعة بمجموعة من جهات الاتصال الذين ليس لديك بالفعل مجموعة Google Meet معهم.



وللتعامل مع مثل هذه المواقف ، يعرض Google Meet إنشاء مجموعة جديدة على الفور وبدء مكالمة فيديو من خلال بضع خطوات بسيطة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك.





كيفية المشاركة في مشاهدة مقاطع فيديو YouTube في Google Meet

1. افتح تطبيق Google Meet على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على زر جديد المتاح في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك.

3. اضغط على خيار Call a group.

4. حدد جميع جهات الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى المكالمة الجماعية.

5. اضغط على زر التالي المتاح في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

6. اضغط على أيقونة القلم لإعطاء اسم للمجموعة، سيكون اسم المجموعة هذا مرئيًا للجميع في المكالمة الجماعية.

7. اضغط على زر ابدأ للاتصال بأعضاء المجموعة للانضمام إلى المكالمة.



وفقًا للتحديث الأخير لـ Google Meet ، سيكون التطبيق متاحًا على العديد من الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك Zoom، ومع هذا التحديث ، ستتمكن Zoom Rooms وأجهزة Google Meet من الانضمام إلى اجتماعات Google Meet مباشرة من تقاويمها أو عن طريق إدخال رمز الاجتماع.



وسيكون Google Meet interop متاحًا في جميع Zoom Rooms عبر جميع الأنظمة الأساسية. من المهم ملاحظة أن المسؤولين فقط لديهم خيار تمكين إمكانية التشغيل البيني للأجهزة المسجلة ، مما يتيح للأجهزة الموثوقة الانضمام إلى المكالمات عبر الأنظمة الأساسية دون طرق.

