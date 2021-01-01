شرح كيفية تمكين إشعارات رمز أمان واتس آب على أندرويد وiOS والويب

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يدعي تطبيق واتس آب للمراسلة الفورية المملوك لـ Meta أنه يقدم محادثات مشفرة من طرف إلى طرف بين المستخدمين، وتدعي Meta أن الرسائل المشفرة يتم إرسالها واستلامها بأمان ولا تتم قراءتها بواسطة واتس آب، وهذه الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف محمية بواسطة رموز الأمان.

رمز أمان دردشة واتس آب

كل مستخدم على واتس آب لديه رمز أمان فريد يستخدم للتحقق من أن المكالمات والرسائل التي ترسلها إلى تلك الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف، وتوصف رموز الحماية بأنها إصدارات مرئية من المفاتيح الخاصة، وتعرض معلومات الاتصال الخاصة بمستخدم واتس آب الرمز كرقم مكون من 60 رقمًا ورمز QR.



إشعارات رمز الأمان على واتس آب

في بعض الأحيان ، قد تتغير رموز الأمان المستخدمة في الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف، ربما يكون هذا نتيجة اضطرارك أنت أو جهة الاتصال الخاصة بك إلى إعادة تثبيت واتس آب أو تبديل الهواتف أو إضافة أو إزالة جهاز مقترن، يمكنك دائمًا التحقق لمعرفة ما إذا كان رمز أمان جهة الاتصال دقيقًا.



وفي الدردشة المشفرة من طرف إلى طرف ، يمكنك تمكين إشعارات الأمان للحصول على تنبيهات عندما يتغير رمز الحماية الخاص بهاتف جهة الاتصال، ويحتاج كل جهاز تريد تلقي الإشعارات منه إلى تمكين الإعداد. يمكنك تمكين إشعارات رمز الحماية لأجهزة سطح المكتب و iOS و أندرويد، إليك كيف يمكنك القيام بذلك.

تمكين إشعارات رمز أمان واتس آب على أندرويد

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك المحمول.

2. اضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط وانتقل إلى الإعدادات.

3. اضغط على خيار الحساب.

4. انتقل إلى علامة التبويب إشعارات الأمان.

5. قم بتشغيل مفتاح التبديل لعرض إشعارات الأمان على هذا الجهاز.



تمكين إشعارات رمز أمان واتس آب على iPhone

1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

3. اضغط على خيار الحساب.

4. انتقل إلى علامة التبويب الأمان.

5. قم بتشغيل مفتاح التبديل لعرض إشعارات الأمان على هذا الهاتف.



تمكين إشعارات رمز أمان واتس آب على سطح المكتب

1. افتح واتس آب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو انتقل إلى واتس آب Web.

2. انقر فوق زر القائمة ثلاثي النقاط.

3. اذهب للاعدادات.

4. حدد خيار الأمان.

5. قم بتشغيل مفتاح التبديل لعرض إعلامات الأمان على هذا الكمبيوتر.



