كيفية تمكين وضع التصفح الخفى وتعطيله على Google Maps

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تقدم Google Maps العديد من الميزات المفيدة وإحدى هذه الميزات هي وضع التصفح المتخفيGoogle Map، حيث يتيح لك التنقل الحفاظ على خصوصية سفرك باستخدام وضع التصفح المتخفي، يمكنك استخدام وضع التصفح المتخفي عندما لا تريد أن يتم حفظ نشاطك - مثل الأماكن التي تبحث عنها أو تنتقل إليها - في حسابك على Google.



ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه عند تشغيل وضع التصفح المتخفي، لن تحفظ Google Maps سجل التصفح أو البحث في حسابك أو ترسل إشعارات، ويمكنك تحديث سجل الموقع أو الموقع المشترك إذا كنت تريد ذلك، ولا يؤثر تشغيل وضع التصفح المتخفي في الخرائط على كيفية استخدام أو حفظ نشاطك بواسطة موفري الإنترنت والتطبيقات الأخرى والبحث الصوتي وخدمات Google الأخرى.



لذلك، إذا كنت ترغب في تمكين وضع التصفح المتخفي على Google Maps ، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه.

1. على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق Google Maps

2. في أعلى اليسار ، انقر على صورة ملفك الشخصي

3. انقر فوق تشغيل وضع التصفح المتخفي



يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل وضع التصفح المتخفي وقتما تشاء، إليك كيفية إيقاف تشغيل وضع التصفح المتخفي:

1. على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android ، افتح تطبيق Google Maps

2. في أعلى اليسار، انقر على صورة ملفك الشخصي

3. انقر فوق إيقاف تشغيل وضع التصفح المتخفي