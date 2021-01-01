اعرف إزاى..مراقبون من الهواة يتابعون مهمة القمر Artemis 1 لـ ناسا..

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سينضم مشغلو راديو هواة إلى شبكة دولية قوية لتتبع مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا بعد إطلاقها باتجاه القمر هذا الشهر، حيث أعلن مسئولو ناسا أن شبكة من 18 متطوعًا ومنظمة ووكالات فضاء ستساعد في تتبع Artemis 1، والتي سترسل مركبة فضائية Orion غير مأهولة إلى مدار حول القمر بعد انطلاقها من الأرض فوق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وتم تعيين الإطلاق في موعد لا يتجاوز 14 نوفمبر.



وفقًا لما ذكره موقع "Space"، قال مسؤولو ناسا في بيان إن المتطوعين الذين تم اختيارهم، بمن فيهم شخصان من مجتمع هواة الراديو، "سيظهرون ما إذا كان بإمكانهم استقبال إشارة أوريون، واستخدام الهوائيات الأرضية الخاصة بهم لتتبع وقياس التغييرات في موجات الراديو التي ترسلها أوريون بشكل سلبي".



وأضاف مسئولو الوكالة: "سيتم إجراء هذه القياسات خلال ثلاث مراحل متميزة من مهمة أوريون التي تستغرق 25 يومًا تقريبًا: الرحلة إلى القمر، ومداره فوق سطح القمر، ورحلة العودة إلى الأرض".



جمعت ناسا المقترحات في طلب معلومات صدر في أغسطس، وسيتم إرسال البيانات التي يلتقطها المشاركون إلى برنامج وكالة الفضاء للاتصالات والملاحة (SCaN).



كما أن الهدف هو تحسين معلومات التتبع لبعثات الفضاء السحيق المستقبلية، حسبما صرح مسؤولو ناسا.



وقال جون هوديبيرج، مدير التزام مهمة SCaN في البيان: "تلقينا عشرات المكالمات من مالكي ومشغلي الهوائيات من جميع أنحاء العالم يسألون ،" كيف يمكننا المشاركة؟ " "كانت هذه هى إجابتنا: أظهر لنا ما يمكنك القيام به أثناء دعم الشيء الكبير التالي في استكشاف الإنسان للفضاء."