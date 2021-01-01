كيفية تغيير بلد حساب Spotify الخاص بك أثناء تواجدك بالخارج..تعملها إزاى..

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هل تعلم أنه يتم تعيين حساب Spotify الخاص بك افتراضيًا على البلد الذي أنشأت فيه الحساب، ولكن يمكنك تغييره بسهولة عند الحاجة، وذلك سواء كنت تنتقل إلى بلد جديد أو تسافر فقط في الصيف، حيث إنه يمكنك تغيير بلدك على Spotify من خلال الوصول إلى إعدادات حسابك.



وفقًا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك القيام بذلك من خلال أي متصفح إنترنت، سواء كنت تستخدم جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي أو iPhone أو جهاز Android.



وإذا كان لديك حساب Premium، فيمكنك السفر إلى أي مكان في البلد دون تغيير إعداداتك، أما إذا كان لديك حساب مجاني، فلا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى في الخارج إلا لمدة 14 يومًا قبل أن تضطر إلى تغيير بلدك، وأي فترة أطول من ذلك، ستتوقف موسيقاك.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يمكنك التغيير إلى أي بلد، سيظهر بلدك الجديد فقط إذا كنت هناك بالفعل، وهذا يعني أنه لا يمكنك تغيير بلدك مسبقًا إذا كنت ذاهبًا في رحلة.

كيفية تغيير بلدك على Spotify

1. افتح موقع Spotify في المتصفح الذي تختاره، يمكنك القيام بذلك على كل من سطح المكتب والهاتف، قم بتسجيل الدخول باستخدام Facebook أو اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.



2. بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، حدد "الحساب" من القائمة المنسدلة التي تظهر.



3. سينقلك هذا إلى نظرة عامة على حسابك، يجب أن ترى اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والبلد الحالي، اضغط فوق "تحرير الملف الشخصي" لإجراء التغييرات.



4. قم بالتمرير لأسفل حتى تجد قسم الدولة، إذا كنت في بلد آخر، فستتمكن من فتح قائمة منسدلة عن طريق الضغط عليها.