اعرف تفاصيل الاكتشاف..علماء الفلك يكتشفون كويكبًا آخر "قاتل"..

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لاحظ سكوت شيبارد من معهد كارنيجي للعلوم، وفريقه الدولي 2022 AP7 في ثلاثي من الكويكبات "الكبيرة نوعًا ما" يحجبها وهج الشمس، حيث 2022 AP7 يدور حول الشمس كل خمس سنوات، ويعبر حاليًا مدار الأرض عندما تكون الأرض على الجانب الآخر من الشمس، وفي النهاية ستتزامن حركتها مع حركة الأرض، لكن هذا سيكون قرونًا في المستقبل، وهو ما يجعله كويكب قاتل آخر يهدد الأرض.



وفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن العلماء لا يعرفون ما يكفي عن 2022 AP7 للتنبؤ بدقة بالخطر الذي قد يشكله بعد قرون من الآن، وفي الوقت نفسه، هناك شك في احتمال وجود "قتلة كواكب" آخرين لم يتم اكتشافهم بعد، لكن كم عددهم؟ وما الذي يتم فعله للعثور عليهم؟



يعد الكويكب 2022 AP7 هو أكبر كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا تم العثور عليه في ثماني سنوات، ويبلغ قطره بين 1.1 كيلومتر و 2.3 كيلومتر، وبالنسبة إلى السياق، فإن كويكبًا يبلغ قطره أكثر من كيلومتر واحد كافٍ لإحداث حدث انقراض جماعي على الأرض.



كما أنه بالإضافة إلى قطره الذى يزيد عن كيلومتر واحد، يحتاج الكويكب أيضًا إلى أن يكون له مدار يعبر الأرض ليتم اعتباره خطرًا محتملًا، وفي حالة 2022 AP7، فإن أي تهديد يمر بقرون على المسار الصحيح، وتعد النقطة المهمة هي أنه تم اكتشافه ويمكن الآن تعقبه.

