سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022



سعر الذهب سعر الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 في مصر، أول أيام البورصة العالمية الأسبوعية تعاملات الساعات الأولى مسجلا نفس الأسعار النهائية يوم الأحد.



سعر الذهب اليوم فى مصر

بلغت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1405 جنيهات، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1230 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 18 نحو41052 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 14 بـ820 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر جنيه الذهب يوم الأحد، في السوق المحلي مسجلا 9840 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويساوي قيمة الذهب الخام.

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سعر الذهب اليوم في الدول العربية:استهل سعر الذهب اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، تعاملات الصباح في الدول العربية، وسجل كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 202.79 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 185.89 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 177.44 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 152.09 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 118.29 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 198.47 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 181.93 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 173.66 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 148.85 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 115.77 درهم.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.75 دينارسعر الذهب عيار 22 نحو 15.35 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.65 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.56 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.77 دينار.