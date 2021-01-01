اعرف تاريخ طبق السوشى الآسيوى الشهير

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السوشى

كثير من الأشخاص يحبون تناول الطعام الآسيوى، لما له من طعم مميز وخفيف وكثير التوابل والنكهات الأضافية، وإن السوشى هو طعام ياباني معروف حول العالم، وطبق السوشى يصنع في المطبخ اليابانى، من الأرز المخلل، مع إضافة شرائح السمك النيئ منزوع الجلد بشكل مستطيل، ويلف حول الخليط المختلف من المأكولات البحرية أو الخضراوات أو بيض السمك أو اللحوم الحمراء، وتغلف بورقة رفيعة من الأعشاب البحرية لتظل متماسكة، وقد يكون السوشى نيئًا، مثل الأسماك، أو مطبوخ أو مفروم، وحتى يكون لذيذ يقدم مع صلصة بها مكونات كثيرة مثل فول الصويا.

وقد بدأ تاريخ السوشى في اليابان في حوالى القرن الثامن، وتطور النوع الأصلى من طبق السوشى في جنوب شرق آسيا لحفظ السمك في الأرز المتخمر، وانتشر من عادة الناس في تناول الأرز مع السمك، وتطور استخدام الخل بدل من التخمر، ويعتبر السوشى في العصر الحديث من الوجبات السريعة.

وقد يظن بعض الناس أن السوشى عبارة عن كرة من الأرز وبها بعض قطع السمك النئ، ويعتبر المكون الأساسى في كل أنواع السوشى هو أرز السوشى، ويكون به الكثير من البهارات والتوابل.

ويمكن عند تناول السوشى أن يؤكل باليد مع أمكانية تناوله بالعصى، ويجب أن يبدأ الشخص حسب التقاليد بتناول قطعة لحم بيضاء أو ذات طعم غير حار، ثم يتناول الألون الأدكن، ويغمس السمك في صلصة الصويا الموجودة في صحن جانبي.

المصدر: اليوم السابع

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