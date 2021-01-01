«الاحترار» يقود العالم للجفاف القاتل ..بسبب تغير المناخ..

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منذ اندلاع الثورة الصناعية في الغرب، ارتفعت درجة الحرارة السنوية العالمية إجمالاً، بما يزيد قليلاً عن درجة واحدة مئوية، أو حوالي درجتين فهرنهايت، فيما يعرف بظاهرة الاحترار، وهي إحدى الاثار الناجمة عن تغير المناخ.



وبين عام 1880 - وهو العام الذي بدأ فيه التسجيل الدقيق - و 1980، ارتفع في المتوسط بمقدار 0.07 درجة مئوية (0.13 درجة فهرنهايت) كل 10 سنوات. ومع ذلك، منذ عام 1981، تضاعف معدل الزيادة على مدار الأربعين عامًا الماضية، وشهدنا ارتفاعًا سنويًا في درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.18 درجة مئوية، أو 0.32 درجة فهرنهايت، لكل عقد.



وكانت النتائج تشير جميعها إلى أن كوكب الأرض لم يكن أكثر سخونة من قبل، فقد حدثت جميع السنوات الخمس الأكثر دفئًا بالتاريخ منذ عام 2015، وقد جادل المنكرون لتغير المناخ بأنه كان هناك "توقف" أو "تباطؤ" في ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ولكن وقد دحض هذا الادعاء العديد من الدراسات ، بما في ذلك ورقة بحثية نُشرت عام 2018 في مجلة Environmental Research Letters، إن تأثيرات الاحتباس الحراري تضر بالفعل بالناس في جميع أنحاء العالم.

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هذا وقد توصل علماء المناخ الآن، إلى أنه يجب علينا الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2040 إذا أردنا تجنب مستقبل تتميز فيه الحياة اليومية حول العالم بأسوأ آثارها وأكثرها تدميراً، ومنها الجفاف الشديد، وحرائق الغابات، والفيضانات والاستوائية، والعواصف والكوارث الأخرى التي نشير إليها مجتمعة باسم تغير المناخ.ويشعر جميع الناس بهذه الآثار بطريقة أو بأخرى، لكنهم يعانون منها بشدة المحرومين والمهمشين اقتصاديًا والأشخاص الملونين، الذين غالبًا ما يكون تغير المناخ بالنسبة لهم دافعًا رئيسيًا للفقر والنزوح والجوع والاضطرابات الاجتماعية.ما الذي يسبب الاحتباس الحراري؟يحدث الاحتباس الحراري عندما يتجمع ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وملوثات الهواء الأخرى في الغلاف الجوي وتمتص أشعة الشمس والإشعاع الشمسي الذي ارتد عن سطح الأرض.وعادةً ما يتسرب هذا الإشعاع إلى الفضاء، لكن هذه الملوثات، التي يمكن أن تستمر لسنوات إلى قرون في الغلاف الجوي، تحبس الحرارة وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.وتُعرف هذه الملوثات المسببة للاحتباس الحراري - على وجه التحديد ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، وبخار الماء، والغازات المفلورة الاصطناعية - باسم غازات الاحتباس الحراري ، ويسمى تأثيرها تأثير الاحتباس الحراري.وعلى الرغم من أن الدورات، والتقلبات الطبيعية، قد تسببت في تغير مناخ الأرض عدة مرات على مدار 800000 سنة الماضية، فإن عصرنا الحالي من الاحتباس الحراري يُعزى بشكل مباشر إلى النشاط البشري - على وجه التحديد إلى حرقنا للوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والبنزين والوقود الطبيعي. الغاز ، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.ويعد النقل، هو أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة هو (29 %)، يليه عن كثب إنتاج الكهرباء (28 %) والنشاط الصناعي (22 في المائة).ويتطلب الحد من التغير المناخي الخطير، إجراء تخفيضات كبيرة في الانبعاثات، فضلاً عن استخدام بدائل للوقود الأحفوري في جميع أنحاء العالم، ولكن النبأ السار هو أن البلدان في جميع أنحاء العالم قد التزمت رسميًا - كجزء من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 - بخفض انبعاثاتها من خلال وضع معايير جديدة وصياغة سياسات جديدة لتلبية أو حتى تجاوز تلك المعايير.ولكن النبأ السيئ هو أننا لا نعمل بالسرعة الكافية، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، يخبرنا العلماء أننا بحاجة إلى تقليل انبعاثات الكربون العالمية بنسبة تصل إلى 40 في المائة بحلول عام 2030.ولكي يحدث ذلك، يجب على المجتمع العالمي اتخاذ خطوات فورية وملموسة لإزالة الكربون من توليد الكهرباء بشكل عادل، والانتقال من الإنتاج المعتمد على الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية؛ لكهربة سياراتنا وشاحناتنا؛ ولتعظيم كفاءة الطاقة في المباني والأجهزة والصناعات.ونظرا لكل تلك المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، وظاهرة الاحترار، تعقد الأمم المتحدة سنويًا مؤتمرًا، يضم الأطراف المعنية بتغير المناخ في العالم COP يعرف بقمة أو مؤتمر المناخ، وقد حظيت مصر هذا العام بتنظيم مؤتمر المناخ COP27، في مدينة السلام شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وقد أكدت الدول المشاركة عزمها وإصرارها على تحويل كافة التعهدات والالتزامات المتعلقة بتغير المناخ، وماترتبط به من أثار، إلى واقع على الأرض لإنقاذ الكوكب وحياة البشر من مستقبل تهددهما التغيرات المناخية بكافة أثارها المدمرة من احتراق غابات، وجفاف شديد، وذوبان لأنهار وبحار الجليد في العالم ما يؤدي الى ارتفاع منسوب سطح البحر وهو ما ينذر أيضًا بوقوع كوارث مدمرة.