أطعمة غنية بالنترات لتقليل ارتفاع ضغط الدم

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يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة في المملكة المتحدة، حيث يُعتقد أن واحدًا من كل ثلاثة بالغين يتعايش معها - على الرغم من أنهم قد لا يدركون ذلك. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية الخطيرة لأنها تضع ضغطًا على أعضائك مثل الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حالات قد تهدد الحياة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى.



هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في ارتفاع ضغط الدم، وهذا يشمل النظام الغذائي، حيث يعتبر الطعام الغني بالملح سيئًا بشكل خاص. ومع ذلك، يمكن أن تقلل بعض الأطعمة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



وقال خبير تغذية، إن تناول الأطعمة المليئة بمركب كيميائي يسمى النترات يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

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وأضاف: "يمكن أن تساعد النترات والنتريتات الغذائية، الغنية بالأطعمة النباتية، في تحسين وظيفة الأوعية الدموية، فهي توفر مصدرًا لإنتاج أكسيد النيتريك، الذي يشير إلى العضلات الملساء المحيطة بالأوعية الدموية للاسترخاء، وبالتالي زيادة تدفق الدم وتقليل ضغط الدم.في الواقع، أظهر تحليل تلوي حديث مراجعة لجميع التجارب السريرية المناسبة أن جذر البنجر أغنى مصدر للنترات الغذائية يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم.حيث يقول: "لقد ثبت أيضًا أنه يحسن أداء التمرين عبر مجموعة من شدة التمرين، وأن أكثر الأطعمة الغنية بالنترات هي جذر البنجر. ومع ذلك ، فقد أوصى أيضًا بالأطعمة التالية: سبانخ، كرفس، خَسّ، الجرجير، كرات، بَقدونس، الكرنب".وأضاف: "يجب عدم الخلط بين النترات الموجودة في الأطعمة النباتية والنترات المضافة إلى اللحوم المصنعة للحفاظ على اللحوم وتعزيز نكهتها وإضفاء اللون الوردي".وتابع: "في اللحوم المصنعة، تتفاعل النتريتات مع الأمينات الموجودة في اللحوم أثناء المعالجة والتخزين والطهي لتكوين النتروزامين، وهي مادة مسرطنة معروفة - وهي آلية يعتقد أنها تفسر ارتباط اللحوم المصنعة بسرطان القولون والمستقيم.من ناحية أخرى ، فإن العناصر الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات ، مثل فيتامين ج وبعض المركبات الفينولية ، تمنع تكوين النيتروسامين من النترات التي تحتوي عليها. لذلك في الأطعمة النباتية ، يتم تحويل الكثير من النترات إلى أكسيد النيتريك ، مما يعزز وظائف الأوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم".الأطعمة الأخرى التي يمكن أن تقلل من ضغط الدمالأطعمة الغنية بالبوتاسيوموقال: "هذه تقلل من تأثير الصوديوم (الملح) وتقلل من التوتر في الأوعية الدموية، وبعض أفضل مصادر البوتاسيوم تشمل الفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والخضروات".وأضاف: "هذه توفر العديد من المعادن الهامة مثل المغنيسيوم التي تشارك في الحفاظ على ضغط الدم الصحي".بذور الكتانوأضاف: "أظهرت الدراسات أن تناول ملعقتين كبيرتين من الكتان المطحون يوميًا يمكن أن تكون فعالة مثل بعض الأدوية التي تخفض ضغط الدم".