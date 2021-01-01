قصة صورة لإثبات كفاءة «الماكينات الألمانية»



30 رجل أعلى سيارة.. 30 رجل أعلى سيارة..

ما الذي يجبر 30 رجلا على الوقوف على سطح سيارة؟ في تأمل سريع للإجابة على هذا السؤال تجد أن الإجابة المنطقية الوحيدة هي عدم وجود مكان داخل السيارة بنفس منطق كيفية إدخال فيل داخل الثلاجة ولكن إذا علمت أن هذا الوقوف أعلى السيارة كانت لحظة تاريخية تعود إلى عام 1937 هل تغير إجابتك؟



على الرغم من أنك قد تعيد التفكير إلا أنه من المؤكد أنك لن تجد إجابة أخرى ولكن في واقع الأمر هناك إجابة أخرى وتفسير أخر ادخل هذه الصورة التاريخ قد يبدو الأمر الآن أكثر غرابة وإنما على العكس مع اكتشاف قصة الصورة ستقتنع وتتضح الأمور.



في عام 1907 أسس يورجن سكافت راسموسن الدنماركي أحد أشهر الشركات المصنعة للدراجات النارية في ألمانيا والعالم " DKW" الذي سيطر على السوق بابتكاراته للعديد من الدراجات النارية لسنوات حقق خلالها الشهرة والنجاح حتى قرر أن تمتد يده لتدخل بفخر في صناعة السيارات وفقا لموقع " ام سي نيوز".

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وفي عام 1928 دخل راسموسن التاريخ من أوسع أبوابه بتطويره لاول سيارة تعمل بالبخار وبعدها أصبح صاحب الريادة كونه أول شخص في ألمانيا يصنع سيارات ذات الدفع بالعجلات الأمامية بشكل قياسي وازدادت شهرته واستثماراته حتى سيطر على بعض الاسهم من شركات صغيرة متخصصة في صناعة السيارات.وبسبب الكساد الكبير وتحديدا في عام 1932 أجبر راسموسن على دمج شركته الرئيسية DKW مع الشركات الصغير التي سيطر عليها مثل Audi و Horch و Wanderer تحت مسمى شركة واخدة Auto Union والتي لا تزال موجودة حتى الآن تحقق نجاح كبير تحت شعار الـ 4 حلقات المتشابكة.ولكن كل هذا لم يغير من ابتكار راسموسن وإنتاجه لأنواع أخرى من السيارات أكثر تطورا لتصل إلى عام 1937 بصورته التاريخية 30 رجل من عمال ومصنعي مصنع DKW للسيارات يقفون على سطح الإنتاج الجديد سيارة موديل "F7" ذات الدفع الأمامي وقوة الـ 18 حصان والمميزة بالصالون الخاص القابل للتحويل بـ 4 مقاعد على عكس كافة السيارات الاخرى ذات المقعدين وفقا لموقع " ماي اوتو ورلد".والفريدة من نوعها بهيكلها الخشبي المغطى بالجلد المقلد وفي سبيل التأكد من أن هيكل السيارة الخشبي قادر على تحمل الأوزان والاجسام قام المصنع بعمل الاختبار المركزي30 رجل على سطح DKW F7 وتم التقاط الصورة لإثبات قوة الأعمال اليدوية الخشبية للمصنع لتدخل التاريخ كأفضل دعاية.