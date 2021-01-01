إليك 5 طرق يجب ألا تتجاهلها .. لإزالة بقع الماء من أثاث منزلك..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

عند نسيان استخدام كوستر تحت زجاجة المبرد وسرعان ما تظهر بقعة بيضاء باهتة على أثاثك الخشبي المفضل، وغالبًا ما يشار إلى هذه البقعة على أنها حلقة مائية، ويمكن إزالة هذه البقع من خلال منتجات تستخدمها يوميا بالفعل بما في ذلك معجون الأسنان والخل الأبيض وحتى المايونيز.



قبل البدء في إزالة بقع الماء من الأسطح الخشبية، افحص لون حلقة الماء، تظهر بقع الماء الأبيض عند احتباس الرطوبة في سطح الخشب، وتعمل طرق التنظيف لدينا بشكل أفضل مع هذه الأنواع من البقع. وإذا كانت حلقات الماء مظلمة، فمن المحتمل أن يكون السائل قد وصل إلى الخشب نفسه، وقد تحتاج إلى إعادة طلاء السطح بالكامل.



- ديفيليه فرق قصور الثقافة بخليج نعمة يتفاعل مع ضيوف قمة المناخ بشرم الشيخ

قد يعجبك أيضا...

من المهم أيضًا ملاحظة أن بعض بقع الماء التي يمكن معالجتها بشكل أفضل بمجموعة من تقنيات التنظيف؛ جرب كل طريقة حسب الحاجة.ووفقا لما ذكره موقع "bhg"، إليك 5 طرق لإزالة بقع الماء من أثاث منزلك:المايونيزمن المحتمل أن يكون أحد الحلول المدهشة لبقع الماء موجودًا بالفعل في ثلاجتك، حيث يعمل الزيت الموجود في المايونيز على إزاحة الرطوبة في حلقة الماء ومعالجة أي بقايا عكرة في تشطيب الأثاث الخشبي. باستخدام منشفة ورقية، ضع المايونيز على البقعة، واتركها لبضع ساعات أو طوال الليل مع وضع المنشفة الورقية في الأعلى، ثم امسح المايونيز بقطعة قماش نظيفة وانتهي بالتلميع، وهذه أكثر الطرق الفعالة لإزالة بقع الماءالخل وزيت الزيتونفي وعاء صغير، اخلطي مقادير متساوية من الخل وزيت الزيتون، ثم ضع الخليط على بقعة الماء باستخدام قطعة قماش، وامسح في اتجاه حبيبات الخشب حتى تختفي البقعة، وسيساعد الخل على إزالة البقع بينما يعمل زيت الزيتون كملمع للأثاث، وأنهِ بالمسح بقطعة قماش جافة ونظيفة.المكواةلإزالة حلقات الماء بالمكواة، ابدأ بوضع قطعة قماش نظيفة فوق العلامة. نوصي باستخدام قطعة قماش قطنية بدون أي مطبوعات أو ملصقات لتجنب أي انتقال إلى السطح. تأكدي من عدم وجود ماء داخل المكواة، ثم اضبطيها على درجة حرارة منخفضة. وبمجرد أن تصبح دافئة، ضع المكواة على قطعة القماش فوق بقعة الماء. بعد بضع ثوانٍ، ارفع المكواة والقماش لفحص البقعة. إذا كانت لا تزال موجودة، كرر الخطوات حتى تتم إزالة البقعة. وتعمل طريقة إزالة بقع الماء هذه بشكل أفضل مع البقع التي لا تزال رطبة، بدلاً من بقع الماء الثابتة، حيث إنها تعمل على تبخير الرطوبة في السطح الخارجي بشكل فعال.مجفف الشعرتعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع بقع المياه العذبة. وبمجرد ظهور حلقة الماء، توجه إلى حمامك واشترِ مجفف شعر، وقم بتوصيل الجهاز وتحويله إلى أعلى إعداد له. وجّه مجفف الشعر نحو البقعة واستمر في ذلك حتى تختفي البقعة، وأنهِ الأمر بتلميع الطاولة بزيت الأثاث، وإذا لم يكن لديك زيت أثاث في متناول اليد، فإن زيت الزيتون يعمل أيضًا.معجون الأسنانلإصلاح بقعة الماء هذه، ستحتاج إلى معجون أسنان أبيض وقطعة قماش أو منشفة ورقية، وضع كمية وفيرة من معجون الأسنان على قطعة قماش نظيفة، وقم بتلميع البقعة بمعجون الأسنان، واستمر في فرك البقعة برفق حتى تزول تمامًا، ثم امسح أي بقايا بقطعة قماش أو منشفة ورقية.