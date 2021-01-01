التعليم تحدد عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترات الدراسية التي يتم تقديمها لطلاب الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية للعام الدراسي 2022 /2023
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي :
- عدد الفترات الدراسية للمنهج متعدد التخصصات : 5.5 فترة بما يعادل 11 حصة
- عدد الفترات الدراسية لمنهج الرياضيات : 4 فترات بما يعادل 8 حصص
-عدد الفترات الدراسية لمنهج اللغة العربية 6 فترات بما يعادل 12 حصة
- عدد الفترات الدراسية لمنهح التربية الدينية فترة واحدة بما يعادل حصتين
- عدد الفترات الدراسية لمنهج اللعة الانجليزية فترتين بما يعادل 4 حصص
- عدد الفترات الدراسية لمنهج التربية الرياضية فترة واحدة بما يعادل حصتين
-عدد الفترات الدراسية لانشطة التوكاتسو نصف فترة بما يعادل حصة واحدة
-عدد الفترات الدراسية لمنهج القيم واحترام الاخر فترة واحدة بما يعادل حصتين
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