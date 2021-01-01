بكري : تدخل بريطانيا في قضية علاء عبدالفتاح بلطجة



علاء عبدالفتاح علاء عبدالفتاح



وصف النائب المصري، مصطفى بكري، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك، بإثارة قضية سجن الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، مع الحكومة المصرية بـ"البلطجة".



وقال بكري في تغريدة عبر "تويتر": "رئيس الوزراء البريطاني يعد بالتدخل لدى الحكومة المصرية ويقول إن الإفراج عن المحكوم عليه علاء عبدالفتاح هو أولوية قصوى، بريطانيا تهدد بممارسة الضغوط على مصر للإفراج عنه، هذا يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية المصرية".



وأضاف: "علاء عبدالفتاح حكم عليه من محكمة مصرية ووفقا للقوانين المصري، وإذا كانت بريطانيا منحته الجنسية، فليس معنى ذلك يحق لها أن تتدخل في شؤون بلد مستقل وذي سيادة، هذه بلطجة ومحاولة هدفها لي ذراع الدولة".

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وكان عبدالفتاح، توقف يوم أمس الأحد، عن تناول الماء داخل السجن بعد إضرابه عن تناول الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، حسبما أفادت شقيقته منى سيف، في خطوة تصعيدية تتزامن مع بدء انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور قادة عالميين.وفي خطاب إلى شقيقته سناء، قال سوناك، إنه سيثير قضية علاء خلال حضوره قمة المناخ في مصر.