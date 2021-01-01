خطوة بخطوة .. طريقة عمل البسبوسة



البسبوسة البسبوسة



تهتم الكثير من النساء في البحث عن طريقة عمل البسبوسة بالصور، وذلك من أجل الوصول إلى الوصفة بطريقة سريعة وبسيطة، بدون معاناة في فهم الخطوات، فالصورة تكون أبلغ في إيصال الرسالة عن الكتابة.



ونعرض في السطور التالية طريقة عمل البسبوسة بالصور، حيث تعد البسبوسة ضمن الحلويات الشرقية، التي يعشقها العديد من النساء والأطفال وكذلك الشباب والرجال، وعادة ما تكون ضمن الحلويات الرئيسية على سفرة رمضان، علما أن البسبوسة من ضمن الحلويات التي انتشرت في بلاد الشام ومصر، ثم انتقلت إلى الدول الغربية.



مقادير عمل البسبوسة

وتتضمن مقادير عمل البسبوسة، بشكل أساسي دقيق السميد الذي يمتاز بالخشونة، وهناك مستلزمات تكون اختيارية وليست أساسية أثناء تجهيز البسبوسة مثل استبدال الزبادي باللبن أو العكس، كما يمكن الاستغناء عن جوز الهند، وأيضا الاستغناء عن المكسرات، فهي تعود حسب الرغبة.

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طريقة تحضير البسبوسة بالصورتجهيز 4 أكواب من السميد الناعم.وأيضا 2 كوب من السكر الناعم.بالإضافة إلى 2 كوب من اللبن الطبيعي.وكذلك 2 كوب من جوز الهند الناعم حسب الرغبة.وأيضا 4 معالق من البكينج بودر.كما يتم إضافة ملعقة زبدة كبيرةمقادير وطريقة عمل البسبوسة بالزبادي والطحينةوالآن نقدم طريقة تحضير البسبوسة ، حيث تكفى أسرة مكونة من 7 أفراد، كما أنها تستغرق في التحضير حوالي 20 دقيقة، بينما التسوية تكون حوالي 20 دقيقة، ويفضل أثناء تجهيز المكونات يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.طريقة تحضير البسبوسة بالصورالخطوة الأولى تتمثل في خلط الحليب مع السكر مع الماء حتى يذوبوا جيدا.أما الخطوة الثانية يتم إضافة دقيق السميد مع البيكنج بودر بحيث يكون المزيج جيد.وفي الخطوة الثالثة يتم إضافة الزبدة مع جوز الهند بحيث يصبح المزيج متماسك.بعد ذلك تقوم ربة الأسرة في الخطوة الرابعة بدهان الصينية بالسمن والطحينة.طريقة تحضير البسبوسة بالصوروفي الخطوة الخامسة يتم وضع الخليط في الصينية ونضع المكسرات حسب الرغبة.أما الخطوة السادسة يتم وضع البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي.بعدما تستوي صينية البسبوسة بشكل جيد يوضع العسل وتترك حتى تبرد على أن تقدم بعد ذلك.. وبالف هنا وشفا.