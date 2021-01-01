الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة السابعة من كورونا



الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن التحورات التي حدثت لفيروس كورونا أضعفت من قوته وشراسته.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: التحورات نالت من شراسة الفيروس فيما يخص الناحية المرضية.



وتابع وزير الصحة: طالما وصلنا إلى هذه التحورات يعطينا أمل أن التعامل مع الفيروس يكون جزء من الإنفلونزا الموسمية التي نتعامل معها خلال سنوات عديدة.

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وأردف عبد الغفار: من الممكن أن يعود الانتشار للعدوى ولكن سيكون التعامل مع كورونا بمنتهى اليسر لأن الأعراض أصبحت بسيطة إلى متوسطة ولا داعي للقلق.وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان: لدينا مستشفى ميداني في المنطقة الخضراء، يضم غرف عمليات وعناية مركزة ومعمل تحاليل وأشعة، وهناك ما يقرب من 350 سيارة إسعاف لتأمين المحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى شرم الشيخ.