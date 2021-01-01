الصحة تكشف حقيقة دخول مصر الموجة السابعة من كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن التحورات التي حدثت لفيروس كورونا أضعفت من قوته وشراسته.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: التحورات نالت من شراسة الفيروس فيما يخص الناحية المرضية.
وتابع وزير الصحة: طالما وصلنا إلى هذه التحورات يعطينا أمل أن التعامل مع الفيروس يكون جزء من الإنفلونزا الموسمية التي نتعامل معها خلال سنوات عديدة.
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