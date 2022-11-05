السعودية تهزم آيسلندا وديا قبل المونديال

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السعودية تهزم آيسلندا


تغلب منتخب السعودية على نظيره الآيسلندي، اليوم الأحد بهدف دون رد في المباراة الودية الدولية، التي جمعت المنتخبين عصر اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

سجل هدف المباراة الوحيد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في الدقيقة 26.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني للأخضر السعودي، بعد الفوز على مقدونيا، بالنتيجة نفسها، من أصل 4 مباريات تجريبية، خاضها خلال المعسكر المقام في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج إعداده لمونديال "قطر 2022".

وتعرض سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي للإصابة على مستوى الكتف الأيسر، بعد احتكاك مع أحد لاعبي آيسلندا، ولم يستطع إكمال المباراة وغادر قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

ودخل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للسعودية، المباراة بالتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المونديال، حيث لعب بطريقة لعب 4-2-3-1، وغيرها في الشوط الثاني بعد إجراء عدد من التبديلات إلى 4-4-2.

كان الشوط الأول سعوديًا على مستوى الانتشار والنتيجة، حيث كان ظهيرا الجنب سعود عبد الحميد في اليمين ومحمد البريك في اليسار، الركيزة التي اعتمد عليها رينارد، في البناء الهجومي، وتوسيع اللعب، ببقائهما بجوار خطي التماس، ودخول فهد المولد وسالم الدوسري في العمق الهجومي.

كان أول تهديد حقيقي للسعودية على مرمى آيسلندا في الدقيقة 16، عندما مرر الفرج كرة عرضية أرضية من جهة اليمين، لفهد المولد، لكنه سدد في جسد الحارس.
وفي الدقيقة 26، لعب الظهير الأيسر البريك كرة عرضية، وجدت الظهير الأيمن سعود الذي أسكنها برأسه في الشباك.

وفي الشوط الثاني كان منتخب آيسلندا الأكثر رغبة في الهجوم، لتعديل النتيجة، لكن الأخضر السعودي حافظ على توازنه بالكثافة العددية وسط الملعب، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة.

المصدر: kooora

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