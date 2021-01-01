بعد تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ .. ختام أولى جلسات مؤتمر المناخ cop 27



ختام أولى جلسات مؤتمر المناخ cop 27 ختام أولى جلسات مؤتمر المناخ cop 27



اختتم سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27، أولى جلسات المؤتمر التي عقدت اليوم الأحد في مدينة شرم الشيخ.



مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ

وشهدت الجلسة الأولى، تسلم مصر رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ cop 27، عقب انتخابه من قبل الأعضاء، ليتسلم الرئاسىة من أولك شارما، من المملكة المتحدة البريطانية الرئيسة السابقة لمؤتمر الأطراف في نسخته السابقة cop 26، والذي عُقد في مدينة جلاسكو البريطانية.



وفي كلمته أمام الجلسة، قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إنه مع انطلاق مؤتمر المناخ في نسخته الحالية بمدينة شرم الشيخ.

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وأكد، أن هناك عهدا جديدا يبدأ في مواجهة التغيرات المناخية، مردفًا أنه سيتم توجيه تساؤلات إلى جميع الأشخاص عن مسؤوليتهم في مواجهة التغيرات المناخية التي تطرأ في مختلف أنحاء العالم.توفير 100 مليار دولار سنويًا لمواجهة تغير المناخ لم يحظى بالنجاحومن جانبه قال سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، إن مصر لن تدّخر جُهدًا لإنجاح قمة المناخ كوب 27، وأن المؤتمر ينعقد في خضم توترات سياسية؛ تركت آثارها البالغة على مختلف دول العالم.وأضاف شكري: يجب أن يكون هناك المزيد من اليقظة والحرص لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، مبينًا أن البعض يعتقد أن الأزمات العالمية قد تعطل العمل الجماعي، إلا أنه من المحتم على الجميع في شرم الشيخ إثبات عكس ذلك.وأكد رئيس مؤتمر أطراف الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، ضرورة الانتقال من المفاوضات والتعهدات لتنفيذ هذه التعهدات، وأن التقييم حول مجمل المساهمات الوطنية لا يرقى للوصول لهدف باريس حول المناخ، كما دعا جميع المشاركين إلى وقفة للمُصارحة في قمة شرم الشيخ، وأن العمل على توفير 100 مليار دولار سنويًا لمواجهة تغير المناخ؛ لم يحظ بالنجاح.العمل على مواجهة تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرضفي حين قال الدكتور هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن صوت العلم بشأن تغير المناخ أكثر قوة، مشددًا على أنه يجب العمل الجماعي لمواجهة تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض.وأضاف رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، خلال الجلسة الإجرائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المنعقدة الآن بشرم الشيخ، كل الامتنان للحكومة المصرية وأمانة مؤتمر الأطراف وشعب مدينة شرم الشيخ على الترحيب، مشيرًا إلى أنه منذ اتفاقية باريس الكثير من الدول والحكومات وضعت القوانين والسياسات واللوائح ولكن لابد من التوسع ورفع الطموحات للتنفيذ وهذه فرصة تتاح كل جيل لإنقاذ الكوكب وسبل العيش نحن أمام فرصة ويجب التزام في الوقت ذاته.كما شهدت الجلسة طرح البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، وطرحها على المشاركين قبل رفعها إلى القادة، وفي ذلك ردت ممثلة أوكرانيا على أحد البنود المقدمة من قبل الوفد الروسي، إن كييف تواجه حربًا غير مسبوقة من قبل روسيا وأن تلك الحرب سيكون لها آثار على القارة الأوروبية والعالم بشكل عام.وأضافت ممثلة أوكرانيا في مداخلة لها خلال الجلسة ردًا على أحد البنود المقدمة من قبل روسيا أمام مؤتمر كوب 27، أن الحرب الروسية تقوّد مصداقية البيانات المرفوعة إلى اتفاقية المناخ من أوكرانيا، وأن بلادها رفعت مشاغلها إلى الاتفاقية حول البيانات والتقارير وطالبت بتوفير البيئة اللازمة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية.