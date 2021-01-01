حقيقة إجبار طلاب جامعة الأزهر على دفع المصروفات

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كشف مصدر بـ جامعة الأزهر الشريف، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجبار الطلاب على دفع المصروفات للحصول على الكود الخاص بالعام الدراسي الجديد.



وقال المصدر خلال حديثه لـ القاهرة 24، إن الطالب لكي يحصل على الكارنية وكذلك الكتاب الإلكتروني وغيرها من الخدمات، فعليه أن يدفع المصروفات الدراسية المقررة.



وأكد المصدر، أن تلك المصروفات إذا قورنت بمصروفات الجامعات الأخرى ستكون الأرخص والأقل، مؤكدا أن جامعة الأزهر تعمل على التخفيف على الطلاب بقدر الاستطاعة.

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وتابع المصدر: الحديث عن منع التعامل مع من لا يسددون المصروفات الدراسية ليس صحيحا، ولكن من يدفع يستطيع الحصول على الخدمات أما من يمتنع طبيعي لن يتمكن من مطالعة مقرراته.على جانب أخر، تشارك جامعة الأزهر الشريف، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27 والذي تنظمه الأمم المتحدة ويقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 17 من نوفمبر 2022، والذي يحضره عدد كبير من رؤساء دول العالم، وتشارك فيه المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية والشركات والهيئات الدولية المرموقة لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتكنولوجيات في إيجاد حلول للتحديات المناخية في مجالات: البيئة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري وغيرها من الموضوعات التي تناقش التحديات والفرص في هذا المجال.