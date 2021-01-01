الجلوس في الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات .. الإفتاء توضح الحكم

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، جاء نصه: ما حكم الشرع في الجلوس بالأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟.
الإفتاء: يَحرم شرعًا الجلوسُ في الأماكن التي يتمّ فيها تعاطي المخدرات
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: يَحرم شرعًا الجلوسُ في الأماكن التي يتمّ فيها تعاطي المخدرات، وينبغي على عامة الناس تقديم النصيحة خالصة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم- كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ من أجل المساهمة في مواجهة تجارة هذه المواد المخدرة والقضاء على أوكارها.
ما حكم الشرع في الجلوس في الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟
وأضافت الإفتاء: كرّم الله الإنسانَ ونأى به عن مواطن الريب والمهانة، وامتدح عباده الذين تجنبوا مجالس اللهو واللغو؛ فقال سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وقال جل شأنه: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وقال تعالى: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ.
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