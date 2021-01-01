عروس الإسماعيلية تترك منزلها عقب الحكم على زوجها

قضت محكمة جنح ثان الإسماعيلية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمر حسن عبد المجيد نصار، رئيس المحكمة على المتهم عبدالله أحمد المعروف باسم عريس الإسماعيلية بـ الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، وذلك للتعدي على زوجته والمعروفة إعلاميًا بـ عروس الإسماعيلية، وبراءته في احتجازها.
وعقب قرار الحكم؛ غادرت العروس مها من منزلها دون معرفة مكانها حتى الآن، حيث أكد مصدر مُقرب من عائلتها، أنها تركت المنزل منذ ساعتين دون العلم بمكانها.
وأضاف مصدر مُقرب من مها المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية لـ القاهرة 24: إحنا خايفين عليها ومحدش يعرف مكانها فين، ولا عند مين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!