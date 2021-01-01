عروس الإسماعيلية تترك منزلها عقب الحكم على زوجها



عروس الإسماعيلية عروس الإسماعيلية



قضت محكمة جنح ثان الإسماعيلية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عمر حسن عبد المجيد نصار، رئيس المحكمة على المتهم عبدالله أحمد المعروف باسم عريس الإسماعيلية بـ الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه، وذلك للتعدي على زوجته والمعروفة إعلاميًا بـ عروس الإسماعيلية، وبراءته في احتجازها.



وعقب قرار الحكم؛ غادرت العروس مها من منزلها دون معرفة مكانها حتى الآن، حيث أكد مصدر مُقرب من عائلتها، أنها تركت المنزل منذ ساعتين دون العلم بمكانها.



وأضاف مصدر مُقرب من مها المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية لـ القاهرة 24: إحنا خايفين عليها ومحدش يعرف مكانها فين، ولا عند مين.

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وغابت مها محمد والمعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية عن جلسة النطق بالحكم على زوجها عبدالله أحمد، والمعروف إعلاميًا بعريس الإسماعيلية، بتهمة الضرب واحتجازها دون وجه حق داخل المنزل.بدأت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمر القصاص، وحضور هشام خالد وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد قطب، النظر في جلسة الحكم على عريس الإسماعيلية في القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح ثان، المتهم بالتعدي على زوجته الشهيرة إعلاميًا بـ عروس الإسماعيلية بالضرب المبرح.