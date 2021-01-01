داوم عليها .. تحصينات لذهاب الهم والغم والكرب



الهم والغم والكرب الهم والغم والكرب



تحصينات لذهاب الهم والغم والكرب.. يبحث الكثيرون عن تحصينات لذهاب الهم والغم والكرب، وذلك في صباح يوم جديد.



تحصينات لذهاب الهم والغم والكرب

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط ، عن التحصينات النبوية التي تساعد المسلم في تحقيق ذلك، حيث أشار إلى تحصينات لذهاب الهم والغم والكرب، منها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماضٍ في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هولك. سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم العيب عندك . أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إ? أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا) قال : فقيل يا رسول الله : أ? نتعلمها؟ فقال : ( بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) رواه البزار وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وهو حديث صحيح .



ولفت إلى أن هذا التحصين لذهاب الهم والحزن يُسن للمسلم أن يواظب عليه مرة في الصباح ومرة في المساء، موضحا أن

الذي يدل على أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : أ? نتعلمها ؟ أي هذه الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم ( بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها ).

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دعاء الكرب الشديد1- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.2- اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. أفضل أدعية تقال في يوم الجمعة رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي.3- اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.4- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.5- اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.6- اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.