فتاة فلسطينية ختمت القرآن في 10 ساعات

تمكنت فتاة فلسطينية إثارة دهشة جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية لأنها ختمت القرآن الكريم فى جلسة واحدة بوقت قياسي.
وتداول نشطاء السوشيال ميديا صورا للفتاة الفلسطينية التى ختمت القرآن الكريم كاملا فى جلسة واحدة وهذا أمر صعب جدا حيث أن عدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزءا ويحتوى كل جزء على عدد كبير من الصفحات فكيف ختمت القرآن كاملا فى 10 ساعات فقط.
ختمت الفتاة الفسلطينة القرآن الكريم كاملا في 10 ساعات فقط وفى جلسة واحدة بشكل متواصل دون أى فاصل وبمعدل 10 أجزاء في الساعة وهذا حدث فريد ونادر .
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