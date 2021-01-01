فتاة فلسطينية ختمت القرآن في 10 ساعات



القرآن القرآن



تمكنت فتاة فلسطينية إثارة دهشة جمهور السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية لأنها ختمت القرآن الكريم فى جلسة واحدة بوقت قياسي.



وتداول نشطاء السوشيال ميديا صورا للفتاة الفلسطينية التى ختمت القرآن الكريم كاملا فى جلسة واحدة وهذا أمر صعب جدا حيث أن عدد أجزاء القرآن الكريم 30 جزءا ويحتوى كل جزء على عدد كبير من الصفحات فكيف ختمت القرآن كاملا فى 10 ساعات فقط.





ختمت الفتاة الفسلطينة القرآن الكريم كاملا في 10 ساعات فقط وفى جلسة واحدة بشكل متواصل دون أى فاصل وبمعدل 10 أجزاء في الساعة وهذا حدث فريد ونادر .

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فتاة فلسطينية ختمت القران بسرعةوالفتاة التى ختمت القرآن الكريم كاملا هى أنغام أبو ظاهر وتبلغ من العمر 23 عاما فقط وهذا الأمر أثار إعجاب الجماهير أكثر بسبب صغر سنها.وتمكنت الفتاة الفلسطينة من جذب أنظار العالم إليها حيث انها حققت رقما قياسيا لم يستطع الكثير من المسلمين فعله خاصة أنها ختمت القرآن الكريم كاملا أمام حشد من المصلين ودون أخطاء فى القراءة .وقامت الفلسطينية أنغام ظاهر بالسجود شكرا لله بعد أن ختمت القرآن الكريم كاملا فى جلسة واحدة وتم نشر الخبر على صفحات فلسطين وغزة وسرعان ماتداولها المسلمون من مختلف أنحاء العالم.