خبيرة تغذية تنصحك بتدليك جسمكبـ زيت اليانسون



زيت اليانسون زيت اليانسون



قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن عزال ، الفوائد التى يحصل عليها جسمك عند تدليكه بزيت اليانسون وفوائده للشعر.



من فوائد زيت اليانسون للشعر والجسم ما يلي:-



- تحفيز نمو شعر جديد، إذ يُساعد تدليك زيت اليانسون على فروة الرأس بشكل جيّد على تحفيز نمو الشعر.

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- إصلاح الشّعر التّالف وحمايته من الجفاف والضّرر.-ترطيب الشّعر والمحافظة على كمية الزيت فيه.- القضاء على التهابات فروة الرأس، إذ يمتلك زيت اليانسون خصائص مُضادّة للميكروبات والبكتيريا تساعد على القضاء على التهابات فروة الرأس.-التّخلُّص من قمل الرأس وهو علاج جيد.· يحسن عملية الهضم ويسرعها خاصةً بعد تناول الوجبات الكبيرة، وقد تمّ استعماله عدّة قرون للهضم.. كما أنّه يقلل الانتفاخ، ويُمكن استخدامه لذلك من خلال وضع بضع قطرات من زيت اليانسون في كأس ماء وشُربه بعد تناول الطّعام.· يعتبر اليانسون من الزيوت الضرورية التي تقشّع البلغم، وتتخلص من السعال ونزلات البرد، كما يُمكن استخدامه لاحتقان الأنف.·يمتلك زيت اليانسون العديد من الخصائص المُطهّرة القوية والمُضادة للبكتيريا، إذ إنّه يمنع انتشار العدوى في الجروح، ويُسرع من عملية الشّفاء.· يُساعد على تقليل الألم والالتهابات وتحسين الدّورة الدّموية عند تدليكه حول المنطقة المُصابة على الجلد، كما أنّه يمتلك خصائص قوية لمُكافحة الروماتيزم.·يُساعد زيت اليانسون على تخفيف التّشنجات العضلية، حيث يقللها ويهدئها ويُساعد على استرخاء العضلات، كما يُمكن استخدامه لتخفيف آلام الروماتيزم.·يقلل الغازات والانتفاخات في الجسم، كما أنّه يُساعد على تهدئة أعراض حرقة المعدة.. يُعتبر زيت اليانسون من المُبيدات الحشرية الطّبيعية المُستخدمة للقضاء على الآفات والطّفيليات، إذ يُستخدم لطرد الحشرات خاصةً البعوض.· يُحارب الالتهابات الفطريّة فهو زيت فعّال ضد الفطريات.· يقلل نوبات الصّرع والهستيريا، نظراً لأنّ زيت اليانسون يُبطئ من دوران الدم وله تأثير مُهدئ.·يُستخدم زيت اليانسون لعلاج عدوى المعدة مثل، الديدان المعوية .