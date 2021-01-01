علاجات منزلية مجربة لكعب القدم تجعله كالحرير



علاجات لكعب القدم علاجات لكعب القدم





هل يتشقق كعبك بسبب الغبار الخارجي أو البرد بعد القيام بالأعمال المنزلية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فسنخبرك بهذه الأساليب ، والتي لن تعالجها فحسب ، بل ستعيد أيضًا النعومة والتألق للقديمين كما ان هذه النصائح تعتبر بديل للباديكير .



كشف موقع هيلثي عن أفضل علاج لكعب القدم :

قد يعجبك أيضا...

جل نفطيالفازلين موجود في كل منزل تقريبًا، بعضها يحتوي على زجاجة صغيرة وبعضها يحتوي على زجاجة كبيرة عليك فقط تطبيق هذا كل ليلة، أولاً اغسلي قدميك جيدًا وافركي الكعبين بحجر الخفاف. بعد مسحها بمنشفة، ضع الفازلين ثم ارتدِ الجوارب القطنية افعل هذا بشكل مستمر لمدة سبعة أيام.زيت جوز الهنديشتهر زيت جوز الهند بجودته المرطبة تعمل نفس الجودة أيضًا على تصحيح الكاحل الممزق بعد غسل القدمين بالماء الفاتر، اتركيهما يجفان جيدًا بعد ذلك ، ضع زيت جوز الهند الدافئ الخفيف على باطن القدم وقم بالتدليك ارتدِ جوارب قطنية فوقه واخلد إلى النوم اغسلهم بالماء العادي في الصباح.زبدة أو كريمةإذا كان لديك زبدة أو كريمة بدون ملح ، فيمكن أيضًا وضعها على الكعب المتشقق. قم بتدليكه جيدًا عن طريق وضعه على القدمين المغسولة وارتداء الجوارب قبل النوم ، اغسلي قدميك بالماء وضعي عليها كريمًا كثيفًا ستبدأ هذه الطريقة في إظهار تأثيرها على الكعب المتشقق خلال يوم أو يومين.