أكرونيا تستهدف سد كاخوفسكايا المولد للطاقة الكهرومائية



سد كاخوفسكايا سد كاخوفسكايا



أفادت وسائل الإعلام الروسية، اليوم الأحد، بوقوع قصف أوكراني استهدف سد كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن خدمات الطوارئ، اليوم الأحد، إن سد نوفا كاخوفكا الأوكراني، الذي تسيطر عليه روسيا، أصيب بأضرار جراء قصف القوات الأوكرانية.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن ممثل لخدمات الطوارئ قوله إن صاروخا أطلقه نظام صواريخ هيمارس أمريكي الصنع أصاب السد وألحق أضرارا به.

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وأوضح المسؤول الروسي أن أوكرانيا استهدفت سد كاخوفسكايا بـ 6 صواريخ هيمارس، بينما أسقطت الدفاعات الجوية 5 صواريخ منهم.وفي وقت سابق، حذر مسؤول روسي كبير في منطقة زابوريجيا، من أنه يمكن للقوات الأوكرانية أن تسبب أضرارا كارثية من خلال تفجير سدين رئيسيين على نهر دنيبر، ما قد يؤدي إلى غمر منطقة ضخمة، بالمياه بما في ذلك موقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقال فلاديمير روجوف، لوكالة “تاس” الروسية: “لا أستطيع أن أستبعد أنهم سيحاولون الجمع بين سيناريوهين. أولا، يمكنهم تفجير دنيبروجيس، وبعد ذلك محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية”.وتقع دنيبروجيس، أو محطة دنيبر للطاقة الكهرومائية، في مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها كييف، عند المنبع من إنيرجودار، التي تستضيف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.وأوضح روجوف أنه إذا تم اختراق السد، فإن المدينة والمنشأة النووية ستغمرهما المياه.