مشروب سحري للتخلص من الوزن في أسرع وقت



مشروب سحري للتخلص من الوزن مشروب سحري للتخلص من الوزن



نشر الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة وصفة للتخلص من الوزن في اسرع وقت .







وقال يوسف هذا المشروب يتم تناوله ثلاث مرات يوميا بعد كل وجبه علشان نشعر بالشبع و كمان يساعد على حرق الدهون مع النظام الغذائى الصحي.

الطريقة:

( كوب ماء ساخن نضع به عود قرفه + رشة كركم مطحون + رشة زنجبيل + 3 حبات قرنفل + نصف ليمونه بقشرها ) و نغطي المشروب ثم بعد ما يبرد نصفيه و نشربه .

يساعد علي حرق الدهون و عدم الشعور السريع بالجوع .

