مشروب سحري للتخلص من الوزن في أسرع وقت

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مشروب سحري للتخلص من الوزن


نشر الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة وصفة للتخلص من الوزن في اسرع وقت .



وقال يوسف هذا المشروب يتم تناوله ثلاث مرات يوميا بعد كل وجبه علشان نشعر بالشبع و كمان يساعد على حرق الدهون مع النظام الغذائى الصحي.
الطريقة:
( كوب ماء ساخن نضع به عود قرفه + رشة كركم مطحون + رشة زنجبيل + 3 حبات قرنفل + نصف ليمونه بقشرها ) و نغطي المشروب ثم بعد ما يبرد نصفيه و نشربه .
يساعد علي حرق الدهون و عدم الشعور السريع بالجوع .

المصدر: elbalad

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