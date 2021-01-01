عميد تجارة القاهرة يوضح حقيقة صورة تكدس الطلاب بأحد المدرجات

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صورة الخبر: صورة تكدس الطلاب بأحد المدرجات
صورة تكدس الطلاب بأحد المدرجات


انتشرت خلال الساعات الماضية صورة على مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك على إحدى الصفحات الخاصة بطلاب جامعة القاهرة ، يظهر فيها الآلاف الطلاب داخل مدرج بكلية التجارة .

رد كلية التجارة جامعة القاهرة
رد الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، على الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التى يظهر فيها هذا العدد الكبير من الطلاب .

وقال الدكتور جمال شحاتة خلال تصريح لصدى البلد ، إن هذه الصورة قديمة وليس لها أى أساس من الصحة ، مؤكدا على أن المحاضرات هذا العام تسير بشكل منتظم و لا أحد يشتكى من التزاحم داخل المدرجات .

وأوضح أن المدرجات تم تغيير شكلها بالكامل وليس بالشكل الموجود بالصورة ، بالاضافة إلى أننا نقوم بتخفيض الأعداد بداية من هذا العام حتى تصل المعلومات للطلاب بشكل صحيح و يستوعب المادة العلمية .

المصدر: elbalad

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