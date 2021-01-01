عميد تجارة القاهرة يوضح حقيقة صورة تكدس الطلاب بأحد المدرجات



صورة تكدس الطلاب بأحد المدرجات صورة تكدس الطلاب بأحد المدرجات



انتشرت خلال الساعات الماضية صورة على مواقع التواصل الإجتماعى فيسبوك على إحدى الصفحات الخاصة بطلاب جامعة القاهرة ، يظهر فيها الآلاف الطلاب داخل مدرج بكلية التجارة .



رد كلية التجارة جامعة القاهرة

رد الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، على الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التى يظهر فيها هذا العدد الكبير من الطلاب .



وقال الدكتور جمال شحاتة خلال تصريح لصدى البلد ، إن هذه الصورة قديمة وليس لها أى أساس من الصحة ، مؤكدا على أن المحاضرات هذا العام تسير بشكل منتظم و لا أحد يشتكى من التزاحم داخل المدرجات .

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وأوضح أن المدرجات تم تغيير شكلها بالكامل وليس بالشكل الموجود بالصورة ، بالاضافة إلى أننا نقوم بتخفيض الأعداد بداية من هذا العام حتى تصل المعلومات للطلاب بشكل صحيح و يستوعب المادة العلمية .