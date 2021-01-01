عقوبات سرقة التيار الكهربائي | اعرف كيفية التصالح



عقوبات سرقة التيار الكهربائي عقوبات سرقة التيار الكهربائي



تعد سرقة التيار الكهربائي من من بين الجرائم التى يعاقب عليها القانون إما بالحبس أو الغرامة وعليه تسعى الدولة جاهدة للقضاء على تلك الظاهرة، وتطبيق القانون على المخالفين، لذلك حدد قانون الكهرباء فى مواده عقوبة سرقة التيار الكهرباء وأيضا طرق التصالح مع المخالفين.



عقوبات سرقة التيار الكهربائي

ويخضع المخالف الذي قام بـ سرقة التيار الكهربائي لعقوبات والتى تتضمن مايلي :-



-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

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- وفى حالة قيام الشخص بالعودة لإرتكاب المخالفة مرة أخري يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.غرامات سرقة التيار الكهربائيويلتزم المخالف بسداد قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائي- ويتم حساب قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للنفس ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهري، وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا.- كما يتم سداد قيمة غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري، وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.طريقة التصالح على غرامة سرقة التيار الكهربائيوفيما يخص تقسيط تقسيط غرامة سرقة التيار الكهربائي فإنه لا يمكن تقسيطها ولكن يتم دفعها مرة واحدة ويتم التصالح على غرامة سرقة التيار الكهربائي وفق الأتي:-- يلتزم المخالف بدفع مبلغ غرامة سرقة التيار الكهربائي كاملا– كما يلتزم المخالف دفع المبلغ بعد تخفيضها.txtاليوم.. فصل التيار الكهربائي بعدد من قرى مراكز كفر الشيخ للصيانة الدوريةtxtفصل الكهرباء عن مناطق في الغردقة.. اعرف الأماكن والمواعيد– يتم محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق، حيث يتم محاسبة المتظلم عن سرقة التيار الكهربائي دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية.وتقبل شركة الكهرباء التظلم، حيث يتم إحالته للجنة مختصة وهى لجنة فض التظلمات، والتى تتكون من كبار المشتركين.وتسعي الدولة إلى محاسبة مرتكب سرقة التيار الكهربائي وتطبيق القانون فضلا عن إمكانية التصالح فى هذه الجريمة ويلتزم المخالف بسداد غرامة مالية لكي يتم التصالح.