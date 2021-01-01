ماذا تصدر كوريا الشمالية إلى روسيا عبر القطار؟ .. رصد الشحنة السرية



ماذا تصدر كوريا الشمالية إلى روسيا ماذا تصدر كوريا الشمالية إلى روسيا



قال مركز أبحاث في واشنطن نقلا عن قمر صناعي تجاري إن قطارا عبر من كوريا الشمالية إلى روسيا يوم الجمعة، بعد يومين من إعلان الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن بيونج يانج تزود روسيا سرًا بقذائف مدفعية من أجل حربها في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة فيجي تايمز.



قال مركز الأبحاث، مشروع 38 نورث، الذي يراقب التطورات في كوريا الشمالية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة حركة قطار من هذا القبيل منذ عدة سنوات، على الرغم من أن الخدمات البيطرية الروسية ذكرت يوم الأربعاء الماضي أن قطارًا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية يحمل خيولًا .



وقال مشروع 38 نورث: "من المستحيل تحديد الغرض من تحرك القطار وحمولته من الصور ، لكن ذلك يأتي وسط تقارير عن مبيعات أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا وتوقع عام باستئناف التجارة بين البلدين".

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ذعر من أول قنبلة نووية.. كيف أسعدت الخلافات بين واشنطن وبكين الزعيم أونلماذا وقّع بوتين على قانون بـ تجنيد المجرمين في الحرب الأوكرانيةوذكر المشروع، إن كوريا الشمالية أغلقت جسر الصداقة تومانجانج البالغ طوله 800 متر (جسر الصداقة بين كوريا وروسيا) ، الرابط البري الوحيد بين البلدين ، في فبراير 2020 خلال جائحة كوفيد -19.وأردف، إن الحمولة كانت عبارة عن قاطرة وثلاث عربات، شوهدت على قضبان سكك حديد محطة خاسان الروسية، على بعد حوالي كيلومترين (1.2 ميل) من الحدود.وقال التقرير "لا يمكن تحديد ما إذا كانت عمليات النقل للمواد قيد التقدم ".من جانبه، سبق و قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن لدى واشنطن معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرًا بعدد "كبير" من قذائف المدفعية لحربها في أوكرانيا وكانت تحاول إخفاء الشحنات عن طريق تمريرها عبر دول أخرى .وقالت كوريا الشمالية في سبتمبر إنها لم تزود روسيا مطلقا بأسلحة أو ذخيرة وليس لديها خطط للقيام بذلك.وفقًا لبيان صادر عن الخدمة البيطرية الحكومية الروسية يوم الأربعاء ، استأنفت روسيا وكوريا الشمالية حركة السفر بالقطار لأول مرة منذ الوباء بشحنة من 30 حصانًا رماديًا أصيلًا من نوع "أورلوف تروتر" إلى كوريا الشمالية.يُعرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأنه محب لركوب الخيل .و تم الكشف عن ذلك في عرض في عام 2019 من قبل وسائل الإعلام الكورية الشمالية، حيث بثت صور وهو يتجول عبر ثلوج الجبال فوق حصان أبيض.تظهر بيانات الجمارك الروسية أن كوريا الشمالية أنفقت آلاف الدولارات على خيول أصيلة من روسيا في السنوات السابقة.