تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم خلال الـ 24 ساعة القادمة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.





بعد تلاشيها.. الأرصاد تُحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق



وقالت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صباح الورد" والمُذاع عبر فضائية "تن"، إن الأيام الماضية كانت البلاد تشهد تلاشي في الأمطار ولكن بدءا من الغد الإثنين ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، وبالتالي وجود سحب منخفضة ومتوسطة على السواحل الشمالية مما يتسبب في وجود فرص للأمطار على شمال الوجه البحري والمناطق المُطلة على البحر المتوسط.





فرص أمطار قد تمتد للمناطق الداخلية

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وأضافت "غانم" ، أن الأمطار ستستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، معقبة أن الأمطار ستكون خفيفة غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية، وقد تمتد هذه الأمطار مع منتصف الأسبوع لبعض المناطق الداخلية، بالإضافة إلى ذلك ستنخفض درجات الحرارة بداية من الغد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 25 و26 درجة مئوية.طقس مائل للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًاوتابعت أنه خلال فترة الليل سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، موضحة أن الصغرى قد تصل لـ 17 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الطقس خلال فترة النهار مابين المعتدل والمائل للحرارة ، أما بالنسبة لفترة الليل يكون الطقس مائل للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية.نصائح هامة لسائقي المركباتونصحت المواطنين بأهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية، مشددة على أهمية اتباع قائدي المركبات لكافة التعليمات المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في المناطق المعرضة للسقوط الأمطار.