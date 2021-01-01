إتيكيت المذاكرة للأطفال وطرق التفوق بالدراسة



إتيكيت المذاكرة للأطفال إتيكيت المذاكرة للأطفال





يعاني أولياء الأمور من المذاكرة أثناء الدراسة وقد تتبع الأمهات أساليب غير صحيحة بالمشاركة وقد قدمت د. شريهان الدسوقي خبيرة تربوية ومدرب اتيكيت معاصر ببرنامج هذا الصباح علي قناة CBC اتيكيت للمذاكرة وهي





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يجب علي الأم المذاكرة لأبنائها من الجميل جدا عمل جدول أسبوعي للطفل من مواعيد أكله ومذاكرته وتمارينه ويجب احترام المواعيد من بدايه الدراسة فبعد فترة هتلاحظى أن الطفل اتعود علي احترام المواعيد لوحده واصبح لايف استايل لا يتجزأ من حياته اليومية .._ عند مساعده ابنك في المذاكرة اولا تخلصي من التوتر ولا تساعديه في كل شئ مجرد الشرح فقط واتركيه يعمل وظائفه لوحده لدعم نظريه الاعتماد علي النفس واتركي له استراحه ما بين كل ماده والأخرى لأن العقل البشرى لا يستوعب كل المعلومات ورا بعض مباشرة فنعمل ريستارت مثل جهاز الكمبيوتر بالضبط_لا تنسي التنوع في الاطعمه المفيده للأولاد في فترة الامتحانات ورفع مستوى ذكائهم خصوصا الأطعمه التي تحتوى علي الحديد التي تساعد علي تقوية الذاكرة- اختيار أوقات مناسبة للمذاكرة فالوقت مهم جدا في الاستيعاب وعدم السهر بتاتا- علي الوالدين بعمل الخير علي شكل صدقه للفقراء بنية نجاح ابنائهم والتصديق بالمال أو اطعام المساكين سواء إنسان أو حيوان فهذا له اثر كبير في مباركة الابناء- يجب عمل أوقات للراحة وهذا مهم جدا وليس الاستمرار في حشو الدماغ طول الوقت حتي لا يحدث ملل أو خلل في خلايا التركيز- فن اختيار مكان المذاكرة فنحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الباب أو الشباك لانه احيانا يحدث تشويش للأفكار وأحيانا بعض التوتر- نشرب السوائل بكثرةوخاصة المحلاه بالعسل الطبيعي لانه يعمل علي قوة التركيز والماء يجعل المخ نشيطا لطول فتره ممكنه- ممارسة التمرينات الرياضية في الصباح لتنشيط الجسم والعقل لانها تعتبر أفضل طريقه للاستيعاب واسترجاع المعلومات بسرعه- تقديم المأكولات الغنية بالأوميجا والزنك ومضادات الأكسدة والفواكه الطبيعية الطازجة- التشجيع المستمر ومعرفة ان هناك فروق فردية فليس من الضروري ان يكون اولادنا متفوقين في جميع المواد.- إشعار ابنك ان المذاكرة شئ جميل وليس عقابا وهي في النهاية وسيلة لما يتمناه. في المستقبل- التحكم في أعصابنا نحوهم أو لا نؤذى مشاعرهم حين يخطئون وتجنب التهديد والوعيد والتخويف..- أرجو من الآباء يراعو نفسية اولادهم فلو في خلاف بين الوالدين هذه الفتره أرجو تأجيل العراك والنقاش أمام ابنائهم الطلبة حتي لا يتأثروا نفسيا في هذه المرحلة الهامة.._أرجو خصوصا من الجيران استيعاب ان هناك طلبة علي وشك الامتحانات فلا داعي لعمل أفراح في هذه الفتره أو تشغيل أغاني بصوت عالي فدائما نحس ببعض ونراعي ظروف بعضنا البعض#واسهل طرق المراجعه هيالخريطة الذهنيةإن الخريطة الذهنية هي مخطط تشعبي يسمح باستيعاب أهم المعلومات وربطها ببعضها البعض لكي تساعد الطالب على تذكرها في أي وقت، وتعتمد على الأشكال والألوان والفروع في تصميمها، وتشبه في نمط التفكير البشري، حيث تتشابه مع شكل الخلايا العصبية، مما يجعلها الوسيلة الأمثل لتحفيز العقل على التذكر والحفظ والفهم.وتكون علي حسب العمر والمرحلة الدراسيه فنستخدم للصغار الالوان علي الكلمات المراد حفظها كاللون الأحمر والأصفروالكبار خريطه بأسهم التي تربط المنهج ببعضه .