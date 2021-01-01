طائرة ركاب لتنزانية تسقط في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

أفادت وسائل الإعلام التنزانية، اليوم الأحد، بسقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا.
ووفقا لهيئة الإذاعة التنزانية المملوكة للدولة، فإن طائرة تابعة لشركة "بريسيجن إير" التنزانية سقطت في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.
وذكرت وكالة " تي بي سي TBC" الرسمية إنه تم إنقاذ 15 شخصا حتى الآن، لكن من غير المعروف عدد الركاب الذين كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك أي وفيات.
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