طائرة ركاب لتنزانية تسقط في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا



طائرة ركاب لتنزانية طائرة ركاب لتنزانية

أفادت وسائل الإعلام التنزانية، اليوم الأحد، بسقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا.



ووفقا لهيئة الإذاعة التنزانية المملوكة للدولة، فإن طائرة تابعة لشركة "بريسيجن إير" التنزانية سقطت في بحيرة فيكتوريا أثناء محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.



وذكرت وكالة " تي بي سي TBC" الرسمية إنه تم إنقاذ 15 شخصا حتى الآن، لكن من غير المعروف عدد الركاب الذين كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك أي وفيات.

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وكانت الطائرة قد أقلعت من العاصمة دار السلام و "سقطت في بحيرة فيكتوريا صباح اليوم؛ بسبب العاصفة والأمطار الغزيرة"، وفق ما أفادت الوكالة التنزانية.ويقع مطار بوكوبا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، أكبر بحيرة في إفريقيا.وأضافت "تي بي سي" أنه تم نشر قوارب الإنقاذ وأن عمال الطوارئ يواصلون إنقاذ ركاب آخرين محاصرين في الطائرة.وجدير بالذكر أن بريسيجن إير هي أكبر شركة طيران مملوكة للقطاع الخاص في تنزانيا.