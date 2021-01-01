تؤكد صور رسمية على تصميم هاتف Realme 10 المرتقب



Realme 10 Realme 10

ينطلق حدث Realme رسمياً خلال أيام للإعلان عن سلسلة هواتف Realme 10، ولقد أكدت صور رسمية على تصميم الهاتف قبل الحدث المرتقب.



شاركت Realme صور رسمية لهاتف Realme 10 قبل الحدث المرتقب في 9 من نوفمبر، حيث توضح الصورة الرسمية أحد الألوان المقدمة من الشركة لهذا الإصدار وهو اللون الأبيض، كما تؤكد على دعم الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.



وتوضح الصور الرسمية تصميم الهاتف من الجهة الخلفية فقط، إلا أن التسريبات السابقة أكدت على أن الهاتف يأتي بمستشعر سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.

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أيضاً أكدت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد السابقة على أن Realme 10 يأتي بثلاثة إختيارات في الألوان، كما كشفت الشركة في إعلانات تشويقية سابقة عن خططها لدعم Realme 10 برقاقة معالج Helio G99، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت، مع شاشة Super AMOLED، بمعدل تحديث 90Hz.كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.