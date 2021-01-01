تؤكد صور رسمية على تصميم هاتف Realme 10 المرتقب

ينطلق حدث Realme رسمياً خلال أيام للإعلان عن سلسلة هواتف Realme 10، ولقد أكدت صور رسمية على تصميم الهاتف قبل الحدث المرتقب.
شاركت Realme صور رسمية لهاتف Realme 10 قبل الحدث المرتقب في 9 من نوفمبر، حيث توضح الصورة الرسمية أحد الألوان المقدمة من الشركة لهذا الإصدار وهو اللون الأبيض، كما تؤكد على دعم الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.
وتوضح الصور الرسمية تصميم الهاتف من الجهة الخلفية فقط، إلا أن التسريبات السابقة أكدت على أن الهاتف يأتي بمستشعر سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة.
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