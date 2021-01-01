تعرف على سعة البطارية في هاتفي iQOO 11 وiQOO 11 Pro

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صورة الخبر: وiQOO 11 Pro
وiQOO 11 Pro

تنطلق قريباً للأسواق سلسلة هواتف iQOO 11، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل سعة البطارية في هذه الإصدارات.

تقدم iQOO قريباً للأسواق سلسلة هواتف iQOO 11 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار iQOO 11 Pro.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة المواصفات الرئيسية للإصدارات المرتقبة من سلسلة iQOO 11، كما كشفت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” عن خطط الشركة لدعم الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، بينما يأتي هاتف iQOO 11 Pro بقدرة بطارية 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 200W.

لذا تقدم iQOO الترقية في سعة البطارية للإصدار الرئيسي من السلسلة iQOO 11 بزيادة في السعة 300mAh عن إصدار الشركة السابق، بينما لا يطرأ تغيير على سعة البطارية في إصدار Pro.

المصدر: بوابه المتميز

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