تعرف على سعة البطارية في هاتفي iQOO 11 وiQOO 11 Pro

تنطلق قريباً للأسواق سلسلة هواتف iQOO 11، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل سعة البطارية في هذه الإصدارات.
تقدم iQOO قريباً للأسواق سلسلة هواتف iQOO 11 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار iQOO 11 Pro.
ولقد أوضحت التسريبات السابقة المواصفات الرئيسية للإصدارات المرتقبة من سلسلة iQOO 11، كما كشفت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” عن خطط الشركة لدعم الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، بينما يأتي هاتف iQOO 11 Pro بقدرة بطارية 4700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 200W.
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