تستعد Oppo للإعلان عن شاحن SuperVOOC 240W في شهر مارس

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صورة الخبر: Oppo
Oppo

أشارت أحدث التقارير إلى خطط Oppo للإعلان الرسمي عن تقنية الشحن السريع OPPO SuperVOOC 240W في حدث يعقد في شهر مارس.

تشهد معايير الشحن تطور سريع في الفترة الأخيرة، ولقد جاء هاتف OnePlus 10T بأسرع تقنية شحن في الأسواق في 2022 بقدرة SuperVOOC 150W والتي طورت من Oppo.

واليوم يؤكد تقرير جديد على خطط Oppo للإنتقال للترقية الأعلى في معايير الشحن السريع بقدرة تصل إلى 240W، والتي يكشف عنها بشكل رسمي في 2023.

ولقد أوضح تقرير”Digital Chat Station” أن شركة Oppo تستعد للإعلان عن تقنية الشحن SuperVOOC 240W في حدث يعقد في الربع الأول من 2023.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن التقنية الجديدة تقدم للمرة الأولى في أحد إصدارات وان بلس المقرر إطلاقها رسمياً العام المقبل، حيث من المتوقع أن تدعم التقنية شحن البطارية من صفر إلى نسبة 100% خلال 10 دقائق أو أقل.

أيضاً من المتوقع أن تستعرض Oppo التقنية الجديدة خلال فعاليات معرض MWC 2023، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول تقنية الشحن السريع القادمة من Oppo.

المصدر: بوابه المتميز

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