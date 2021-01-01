تستعد Oppo للإعلان عن شاحن SuperVOOC 240W في شهر مارس

أشارت أحدث التقارير إلى خطط Oppo للإعلان الرسمي عن تقنية الشحن السريع OPPO SuperVOOC 240W في حدث يعقد في شهر مارس.
تشهد معايير الشحن تطور سريع في الفترة الأخيرة، ولقد جاء هاتف OnePlus 10T بأسرع تقنية شحن في الأسواق في 2022 بقدرة SuperVOOC 150W والتي طورت من Oppo.
واليوم يؤكد تقرير جديد على خطط Oppo للإنتقال للترقية الأعلى في معايير الشحن السريع بقدرة تصل إلى 240W، والتي يكشف عنها بشكل رسمي في 2023.
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