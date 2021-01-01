طائرة BentiX.. طائرة بدون طيار بسعر مناسب



طائرة BentiX طائرة BentiX

في حين أنها ليست باهظة الثمن مثل ROVs الصناعية (المركبات التي يتم تشغيلها عن بُعد) إلا أن الطائرات الصغيرة بدون طيار تحت الماء يمكن أن تكلف ما يصل إلى بضعة آلاف من الدولارات. تم تصميم BentiX لتكون مختلفة؛ حيث يمكن أن تكون بسعر أقل من 500 دولار أمريكي.



صمم الطائرة بدون طيار، والمسماة BentiX. و غيرها من الأدوات لكنها تستهدف الأشخاص العاديين والمحترفين. الذين يريدون ببساطة رؤية ما يحدث تحت الماء.



مواصفات الطائرة بدون طيار

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يتميز النموذج الأولي الحالي بجسم مطبوع ثلاثي الأبعاد. مصنوع من بوليمر متين قابل لإعادة التدوير بالكامل. يبلغ طوله 300 مم فقط وعرضه 250 مم. ويقلب المقاييس عند 5 كجم (11 رطلًا).

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مثل معظم الطائرات بدون طيار الأخرى تحت الماء يتم توصيل BentiX بواسطة حبل كهربائي بجهاز التحكم عن بعد الموجود على السطح.كذلك يتحكم المستخدم في الطائرة بدون طيار في الوقت الفعلي عبر جهاز التحكم عن بعد. مسترشدًا بشاشة تعرض فيديو مباشر من الكاميرا المدعومة بالأضواء. باستخدام ما مجموعه أربع دفعات كهربائية (اثنتان عموديتان، واثنتان أفقيتان) يمكن للطائرة بدون طيار أن تتحرك لأعلى ولأسفل، للأمام وللخلف. وإلى اليسار واليمين.علاوة على ذلك؛ من المخطط أن يعرض ذلك النموذج فيديو بدقة 4K / 30 إطارًا في الثانية، وأقصى عمق غوص يبلغ 100 متر (328 قدمًا)، وسرعة أمامية قصوى تبلغ مترين (6.6 قدم) في الثانية، وحوالي ثلاث ساعات من وقت التشغيل لكل 1.5 ساعة شحن لبطارية الليثيوم 29.7-Ah / 12V.بافتراض وصول BentiX إلى الإنتاج فإن 500 يورو ستوفر لك جهاز تحكم عن بعد وحبلًا وشاحنًا؛ أي حوالي 498 دولارًا أمريكيًا.