تقرير :تطوير أسرع أحذية في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي



أسرع أحذية في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي أسرع أحذية في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي

طوّر مجموعة من مهندسي الروبوتات في شركة Shift Robotics أسرع أحذية في العالم. وهي مصممة بثماني عجلات تزيد من سرعات المشي بنسبة 250%، ويطلق عليها اسم Moonwalkers.



من المعروف أن هناك أحذية تستخدم لأغراض ومهام خاصة كأن تكون:



مطاطية للألعاب الرياضية.

مطاطية طويلة الرقبة للخوض بها في المياه.

مدعمة من المقدمة بقطعة معدنية لحماية أصابع القدمين من سقوط الأثقال عليها وتسمى “أحذية السلامة”.

وهناك أحذية رقيقة وناعمة مصنوعة من القماش أو الجلد الطري جدًا، وتستخدم لرقص الباليه، وهناك النعل والشحاطات والقباقيب الخشبية أو البلاستيكية.

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لكن خلال هذا المقال سنكشف عن نوع جديد من الأحذية يعد الأسرع في العالم.– تفاصيل تطوير أسرع أحذية في العالمصاحب هذه الفكرة هو مهندس ضمن فريق مهندسي الروبوتات في شركة Shift Robotics.وقد خطرت الفكرة على بال المهندس عندما بدأ المؤسس المشي إلى العمل، وأدرك أن الأحذية التي تعمل بالطاقة ستقلل بشكل كبير من تنقله بأكثر من النصف.هذه الأحذية تزيد من سرعات المشي من متوسط 3 أميال في الساعة إلى 7 أميال في الساعة.ويتم ذلك من خلال ربط الأحذية ودفع المستخدمين للأمام باستخدام محركات كهربائية صغيرة تعمل على تشغيل عجلات الوزن؛ ما يحاكي عجلات التزلج على الجليد.– مواصفات أسرع أحذية في العالموتباع هذه الأحذية الآن بالتجزئة بمبلغ 1399 دولارًا، لأولئك الذين يحتاجون إلى السرعة.وتعد الميزة السرية لهذه الأحذية هي خوارزميات التعلم الآلي الفريدة التي تتكيف مع مشية المستخدم وتحسّن من سرعته مع الزمن.ويتم ذلك بعد التعرف على أسلوب المشي الخاص بصاحبه، وطبيعة الطرقات التي يسير عليها، والعوائق التي قد يصادفها.وتعمل الأحذية ببطارية:تشحن خلال 1.5 ساعة.بمقدورها العمل لمسافة 6 أميال (ما يعادل 9.6 كيلو مترات تقريبًا)، قبل الحاجة لإعادة شحنها مجددًا.أخيرًا لمن يتساءل عن إمكانية ارتداء هذه الأحذية عند الصعود على الدرج أو ركوب وسائل النقل فإن المنتج يغلق العجلات أثناء تلك الأنشطة، ويصبح الحذاء عاديًا.