كيف تحذف رقم الجوال من فيسبوك وإنستجرام؟

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يمثل تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين والاحتفاظ بها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي قلقًا كبيرًا للمستخدمين.



وبالفعل يعد ذلك مثيرًا للقلق؛ حيث تمتلك العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل ميتا التي تملك تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، الكثير من بيانات المستخدمين مثل:



أرقام الجوالات.

الموقع الخاص بهم.

التفضيلات الخاصة بهم.

سلوكيات الشراء.

من ناحية أخرى هناك أداة جديدة وهي “حظر جهات الاتصال” تتيح لمستخدمي تطبيقات ميتا التخلص من البيانات الشخصية ومنها رقم الجوال من على تطبيقي فيسبوك وإنستجرام.

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– كيفية استخدام أداة حظر جهات الاتصال:يمكن للمستخدمين إخفاء أرقام جوالاتهم من خلال أداة حظر جهات الاتصال، وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات.توضح الشركة أنه على الرغم من أنك ربما لم تقم بالتسجيل لاستخدام أي خدمة مثل تطبيق فيسبوك أو ماسنجر أو إنستجرام فقد لا تزال لديها معلومات الاتصال الخاصة بك.لكن الأداة المذكورة تسمح من الناحية النظرية لغير المستخدم بالتخفيف من بعض هذا الضرر.وعلى الرغم من أن الأداة تستهدف الأشخاص الذين لم يشتركوا مطلقًا في تطبيقات ميتا فمن المحتمل أن تكون مفيدة أيضًا لأي مستخدم لا يرغب أبدًا في مشاركة هذه المعلومات.إليك الطريقة:أدخل أي رقم أو بريد إلكتروني تريد التحقق منه، وسوف تسأل الخدمة عما إذا كنت تريد البحث عن رقم جوال أو رقم خط أرضي أو عنوان بريد إلكتروني ربما تم تحميله بواسطة صديق يستخدم تطبيقات ميتا.وتقول الشركة:“يمكنك أن تطلب منا تأكيد ما إذا كان لدينا رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني”.وتضيف “كما يمكنك أن تطلب منا حذفه من قاعدة بيانات دفتر العناوين، ولمنع تحميله إلى قاعدة البيانات هذه مرة أخرى من خلال دفتر عناوين شخص ما نحتاج إلى الاحتفاظ بنسخة في قائمة الحظر لدينا”.ويمكنك إدخال أي تفاصيل اتصال تعتقد أنه تم تحميلها على تطبيقات ميتا المختلفة، ويستغرق البحث عن هذه البيانات بضع ثوانٍ.وفي حالة إذا ظهرت هذه البيانات فسوف يتم سؤالك عما إذا كنت تريد حظر معلومات الاتصال هذه.