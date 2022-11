تعلم كيف تفتح جهاز IPad معطلًا؟

IPad IPad

إذا أغلقت جهاز iPad الخاص بك باستخدام رمز مرور فيمكنك أن تطمئن إلى أنه آمن للغاية.



ولكن إذا كنت لا تستطيع تذكر رمز المرور أو أدخلته بشكل خاطئ مرات عديدة بحيث تم تعطيل جهاز iPad ولن يقبل رمز المرور بعد الآن فلا يزال بإمكانك إلغاء قفله.



لكن ستحتاج إلى إعادة تعيين إعدادات المصنع الافتراضية في هذه العملية. بعد ذلك يمكنك استبدال بياناتك من نسخة احتياطية حديثة.

لذا نقدم لك طريقة تحقيق ذلك.كيفية فتح جهاز iPad باستخدام Finder أو iTunesإذا كانت لديك نسخة احتياطية حديثة يمكنك استعادة جهاز iPad باستخدام Finder أو iTunes.سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات مع رمز المرور الخاص بك؛ ما يسمح لك بإلغاء قفل جهاز iPad الخاص بك ثم استبدال البيانات من نسخة احتياطية.1. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ابدأ Finder أو iTunes ثم توصيل جهاز iPad بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.2. إجبار iPad على الدخول في وضع الاسترداد.إذا كان لديك جهاز iPad مزود بمعرف الوجه فاضغط بسرعة على زر رفع الصوت واضغط على زر خفض مستوى الصوت، ثم اضغط على زر التشغيل حتى ترى شاشة وضع الاسترداد تظهر على أيباد.إذا كان لديك جهاز iPad به زر الصفحة الرئيسية فاضغط مع الاستمرار على كل من زر الصفحة الرئيسية وزر الطاقة في نفس الوقت حتى ترى شاشة وضع الاسترداد.3. على جهاز الكمبيوترحدد جهاز آيباد الخاص بك في Finder أو iTunes.في Finder سترى اسم iPad في الشريط الجانبي الأيسر من النافذة، ويمكنك تحديده من هناك.في iTunes انقر فوق رمز الهاتف في الزاوية العلوية اليسرى من النافذة. إذا كان هناك أكثر من جهاز متصل فستظهر قائمة منسدلة، ويمكنك النقر فوق ايباد هناك لتحديده.4. سترى بعد ذلك مربع حوار يفيد بوجود مشكلة في جهاز أيياد. انقر فوق “استعادة”.كيفية فتح جهاز iPad باستخدام Find My iPhoneيمكنك أيضًا استخدام Find My لفتح جهاز iPad. يعمل هذا فقط إذا قمت بتمكين هذه الميزة مسبقًا.1. اذهب إلى Find My website. أما إذا كان لديك جهاز iOS آخر مثل iPhone يمكنك فتح تطبيق Find My iPhone على هذا الجهاز.2. عليك تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.3. إذا كنت تستخدم “العثور على موقع الويب الخاص بي” فانقر فوق ارتباط “كل الأجهزة” وحدد جهاز ايباد المقفل من القائمة.