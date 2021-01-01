تحض الأمم المتحدة ماسك على احترام تويتر لحقوق الإنسان



تويتر تويتر

حض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، على ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة صدرت السبت.



وقال تورك في رسالة: «على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها، باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك».



وأشار تورك إلى إن التقارير التي أفادت عن تسريح ماسك كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة «لم تكن، من وجهة نظري، بداية مشجعة».

قد يعجبك أيضا...

وأعرب المفوض الأممي عن «قلق وخشية بشأن ميداننا العام الرقمي ودور تويتر فيه».ونشر ترك الرسالة المفتوحة عبر تويتر حيث يتابعه أكثر من 25 ألف شخص.وذكر المفوض 6 مبادئ حقوقية أساسية، وحث ماسك على تبنيها في إدارة تويتر، ومن بين تلك المبادئ حماية حرية التعبير والخصوصية وضمان الشفافية.هذا وأطلق تويتر أمس السبت، اشتراكا مقابل 8 دولارات شهريا للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منه، في اطار إصلاح نظام التحقق الخاص بالمنصة الذي يقوده المالك الجديد ايلون ماسك.وفي تحديث لنظام آي أو إس بأجهزة آبل، أعلن تويتر أن المستخدمين الذين «يشتركون الآن» يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم، «تماما مثل المشاهير والشركات والسياسيين».وسخر ماسك، الخميس، في تغريدة، من استعداد مستخدمي تويتر دفع 8 دولارات لقاء مشروب قهوة، وامتعاضهم من دفع المبلغ نفسه للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء.وشرع ماسك في فصل المئات من موظفي تويتر، الجمعة، وقبل أربعة أيام من انتخابات التجديد النصفي بما في ذلك أعضاء من الفرق التي تعمل على الانتخابات الأميركية وتعديل المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.