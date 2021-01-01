ماذا يحدث لـ«تويتر»؟ بعد تعطيل الحسابات وإعلانات الشركات العالمية..



ايلون ماسك ايلون ماسك

أثار استيلاء ايلون ماسك على حيازة تويتر جدلًا واسعًا، إذ إن أغلب مستخدمي تويتر في حالة عدم رضا بشأن التحديثات التي قام بها ايلون ماسك على تويتر.



عطل العديد من مستخدمي تويتر حساباتهم خلال الأيام السابقة، منذ أن قام ايلون ماسك بطرح قراراته في تحديثات تويتر.



الآلاف يعطلون حساباتهم على تويتر

عطل الآلاف من المستخدمين حساباتهم على «تويتر»، جاء ذلك بعد أن كشفت منصة بيانات Bot Sentinel، المتخصصة في تعقب الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تويتر فقد ما يقرب من 1.3 مليون حساب، منذ أن استحوذ إيلون ماسك على تويتر.

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لماذا عطل الآلاف من المستخدمين حساباتهم عبر تويتر؟يرجع السبب الحقيقي وراء تعطيل الآلاف من المستخدمين لـ تويتر لحساباتهم الشخصية، هو احتجاجهم على تولي إيلون ماسك حيازة تويتر، ويعتبر ردة الفعل من قبل المتابعين في تعطيل وإيقاف حساباتهم الشخصية، اعتراضًا منهم على ايلون ماسك.كما أشارت البيانات الدقيقة التي قام بها عدد من العلماء المتخصصين في تتبع الحسابات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن ما يقرب من 900 ألف مستخدم لـ تويتر، قاموا بتعطيل حساباتهم الشخصية منذ استحواذ إيلون على منصة تويتر.فيما تم تعليق ما يقرب من 497 ألف حساب شخصي، وذلك بدءًا من 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر من الشهر الجاري، وقد كان ماسك قد استحوذ بشكل كامل على تويتر الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار، لتبدأ بعدها سلسلة من القرارات والإجراءات التي قام بها، كان من أبرزها تسريح 50% من العمالة لديه.ليست حسابات الأشخاص هي من تحتج على تولي إيلون ماسك حيازة تويتر، بل علقت العديد من الشركات العالمية إعلاناتها عبر تويتر، منذ تولي إيلون ماسك حيازة تويتر، ويرجع ذلك بسبب خشية هذه الشركات من تغيير سياسة تويتر التي اعتادوا عليها، وألا تصبح غير ملائمة في الوقت الحالي.وقد انضمت كل من شركة Volkswagen وPfizer وGeneral Mills إلى الشركات التي عطلت إعلانها عبر تويتر.تشكل إعلانات الشركات مصدر دخل مهما لدى تويتر والتي تصل في النهاية إلى 50 مليار دولار، ومن بين هذه الشركات:1- شركة رويال للتجميل، التي صرفت ما يقرب من 10 مليارات دولار، على إعلاناتها في عام 2021.2- الشركة العملاقة لصناعة السيارات جنرال موتورز، من الشركات التي قامت بتعطيل حساباتها الشخصية.3- طلبت Interpublic من عملائها بوقف كافة إعلاناتهم على منصة «تويتر» خلال الأيام القادمة.4- شركتا أمازون وكوكاكولا توقفان إعلاناتهما على تويتر.